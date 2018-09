17-åring rispet med kniv på vei til skolen

Oslo

Den 17 år gamle gutten sa fra til rektor om hendelsen, som skjedde ved Lindeberg T-banestasjon, da han kom til skolen torsdag morgen.

– Hendelsen skal ha skjedd like før skolestart klokka 8.30, da han var på vei til skolen. Det er brukt en skarp gjenstand, muligens en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

En ambulanse kom til skolen og undersøkte gutten. Det ble ikke funnet alvorlige skader, men 17-åringen ble likevel tatt med til legevakt for sjekk.

– Den fornærmede har forklart at to gjerningsmenn i 20-årene forsvant fra stedet etter ugjerningen. Vi har flere patruljer i området som forsøker å finne dem. Vi prøver å avdekke bakgrunnen for hendelsen eller om det skjedde helt uprovosert, sier Pedersen. (NTB)