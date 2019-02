Bevæpnet politi søkte etter de to ransmennene, som truet 16-åringen med kniv og sparket ham slik at han havnet i bakken. Under søket, som ble trappet noe ned ved 21-tiden, påtraff politiet en ung mann de ønsket å snakke nærmere med.

Ifølge Budstikka viste det seg at den pågrepne var 17 år gammel. Han har sittet i arresten natt til onsdag og skal avhøres videre i løpet av dagen.

Onsdag morgen ble også ytterligere to 17-åringer pågrepet i forbindelse med ranet.

– Totalt er tre personer pågrepet. Én av disse er dimittert da han har erkjent alt sammen, at han har vært med på ranet. De to andre sitter i arresten og vil bli avhørt i løpet av onsdag, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

16-åringen ble blant annet fraranet det som omtales som en ganske dyr jakke. Ranet skjedde på åpen gate der Evjeveien krysser Brynsveien. Politiet ble varslet om ranet i 19.30-tiden tirsdag.

– Gutten fremstår som uskadd, men er selvsagt preget av det som skjedde, fortalte operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag kveld.