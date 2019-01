NTB og Bjørn S. Kristiansen

To 13 år gamle gutter ble mandag kveld ranet med pistol på en bussholdeplass på Bjørndal i Oslo.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 20 mandag kveld.

#Oslo. Vi er på Bjørndal med flere politipatruljer etter at to gutter har blitt ranet av minst 3 unge gjerningsmenn. Det skal være truet med pistol under ranet.