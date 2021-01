Antall smittede torsdag er 55 færre enn dagen før, viser nye tall fra Oslo kommune. Samme dag i forrige uke ble det registrert 183 smittetilfeller.

Totalt er det registrert 1.973 nye smittetilfeller de siste to ukene. I snitt har det blitt registrert 136 nye smittede per dag de siste to ukene, og torsdagens tall på nye smittede er 16 færre enn dette gjennomsnittet.

Høyest smittetrykk har bydel Stovner, med 591 smittede per 100.000 innbyggere. Dernest følger Søndre Nordstrand (559), Grorud (418), Alna (403) og Gamle Oslo (381).

Lavest utbredelse har Nordre Aker med 99 smittede per 100.000, Ullern (164) og Vestre Aker (192).

I alt er det registrert 15.877 koronasmittede i Oslo siden mars.

Se tall for Oslos bydeler her.

Nedgang

Det siste døgnet er det registrert 454 koronasmittede i hele Norge. Det er 213 færre enn dagen før og 371 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til fredag registrert 57.736 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.944 nye smittetilfeller i Norge. I alt var 3,1 million tester gjennomført her i landet fram til torsdag.

Flater ut

Smittetrenden er stigende i 52 kommuner, blant dem Oslo, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Sandnes og Molde. Likevel er trenden totalt sett i Norge akkurat nå flat, viser VGs oversikt.

– Ser vi de siste dagene under ett kan det se ut som at trenden er i ferd med å flate ut, men dette går opp og ned hver dag, så vi må se på ukesnittene etter hvert, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad onsdag

Han mener situasjonen i Norge er ustabil fordi smittenivået er høyt i store deler av landet. Dermed er faren høy for at smitten sprer seg fra miljø til miljø. Når smittetallene er høye, er også mørketallene høye.

Flere på sykehus

164 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det var åtte flere enn dagen før.

Til sammen er 511 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,6 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

