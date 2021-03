115 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

Det er 14 mindre enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 129 smittede per dag.

Antall smittede siste døgn er 23 færre enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 106 smittetilfeller.

Stovner bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 468 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 446 og Grorud er på tredjeplass med 419 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 139 og 145 smittede per 100.000 innbyggere.

Totalt er 20.131 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, litt over 4.800, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.

Søndag kunngjorde Oslo kommune en ny sosial nedstenging i hovedstaden. Bakgrunnen for innstrammingene i hovedstaden er sterkt stigende smittetall den siste tiden. Den nye nedstengingen gjelder fra midnatt natt til tirsdag 2. mars til 15. mars.

Byrådet anbefaler folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, det innføres rødt nivå på videregående skoler og butikker og serveringssteder stenges.

Her finner dutallene for de enkelte bydelene.

Det siste døgnet er det registrert 180 koronasmittede i hele Norge. Det er 82 færre enn dagen før og 37 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til mandag er det registrert 71.006 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.474 nye smittetilfeller i Norge. 3,8 millioner koronatester er til nå utført i landet.

I alt 95 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var like mange som dagen før.

Til sammen er 622 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64 prosent av alle døde var over 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

