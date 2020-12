109 nye elbusser til Oslo sør

Dette innebærer at nær hele bussparken i Oslo Sør (96 prosent) blir utslippsfri ved oppstart av kontrakt i januar 2022., i følge byrådsavdelingen.

– Skal vi løse klimakrisa må vi gjøre byene våre utslippsfrie, og Oslo leder an. Elektriske gravemaskiner er i sving i Oslo. Til neste år er alle Oslobåtene elektriske. Nye trikker er på vei. Og nå får vi en enda større elbusspark. Dette er en stor dag for miljøet og for Oslofolk, sier Lan Marie Berg (MDG), miljø- og samferdselsbyråd til Dagsavisen.

Uten klimagassutslipp

– Om ni år skal Oslo bli verdens første hovedstad uten klimagassutslipp. Med 109 nye elbusser fra januar 2022 blir nær 40 prosent av bussene som kjører i Oslo elektrisk. Flere elektriske busser betyr kutt i klimagasser og renere luft for Oslos innbyggere, sier Lan Marie Berg.

– Norge kan bli verdens første land med bare elektriske busser og biler og andre utslippsfrie kjøretøy. I Oslo viser vi at det går an. Men skal vi lykkes må regjeringa gjøre mye mer. Byene trenger flere elbusser på veiene. Om samferdselsminister Hareide bidro med mer penger til utslippsfri transport i fylkene, slik regjeringa har lovet, så kunne vi virkelig fått fart på elbussrevolusjonen. Samtidig må regjeringa stille krav om at nullutslipp skal velges ved nye anbud og kontrakter, slik vi gjør i Oslo. Målet bør være at alle Norges busser blir utslippsfrie innen 2030, sier byråden.

Bussen vil betjene linjene 81, 82E og 83 mellom Nordre Follo og Oslo, i tillegg til Oslolinjene 79 og 80E.

«Elektriske busser har både en positiv effekt på reduksjon i klimagassutslipp, og de bidrar også til at luftkvaliteten blir bedre lokalt. Hver gang bussen starter og stopper, høres det godt i dag. Med elbuss vil det bli stillere. Det har vi tro på at vil ha en positivt effekt både for dem som bor og ferdes i gatene, og for dem som sitter om bord på elbussene. Bussene er utstyrt med lademuligheter, slik at telefon og nettbrett kan lades på turen, som en bonus», opplyste Ruter i en epost til Dagsavisen, da det ble kjent at de første seks elbussene skulle settes i drift i mai i fjor.

I februar i år ble det klart at Enova ga støtte til ladeinfrastrukturen i «Anbudet for busstjenester i Oslo-Sør» med inntil 74 millioner kroner. Det ga et viktig signal fra myndighetene til tilbyderne.

Ladeanlegg

Resultatet blir 109 nye elbusser og robust ladeanlegg på Rosenholm. Antall elbusser i Ruterområdet øker til sammen til 265 når det settes inn ytterligere 102 røde og syv grønne elbusser i sør ved kontraktsoppstart i januar 2022. Av disse 265 elbussene vil 240 kjøre i Oslo, og utgjøre tilnærmet 40 prosent av alle bybussene. Totalt vil ca. 22 prosent av bussene som kjører for Ruter være elektriske i januar 2022.

– Jeg er opptatt av å gjøre det enkelt og billig å reise miljøvennlig og la bilen stå. Med elektriske busser vil passasjerene få en enda mer behagelig reise med mindre støy. Jeg gleder meg stort over hva Ruter og Norgesbuss får til her. Det er en strålende dag for miljøet og for Oslos innbyggere, sier byråd Berg.​​

God komfort

Elbussene vil utstyres med en rekke funksjoner som gjør at komforten om bord blir god. Sjåførenes arbeidsmiljø bak rattet blir bedre, og deres sikkerhet blir godt ivaretatt gjennom flere aktive og passive sikkerhetssystem. Dette øker også sikkerheten for de reisende og andre trafikanter. Bedre kollisjonsbeskyttelse har vært etterspurt av sjåførene, og går lengre enn nasjonale krav til sikkerhet for fører.

– Dette er jeg så glad for. Vi har ingen å miste, og at vi nå får busser hvor både sjåfører, passasjerer og andre trafikanter kan føle seg enda tryggere er fantastisk, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.