Snittet den siste uken er 171 smittede per dag. Samme dag i forrige uke ble det registrert 124 smittetilfeller.

I alt er det nå registrert 2.107 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene, fremgår det av statistikken til Oslo kommune.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 473.

Høyest og lavest

Bydelene Bjerke og Grorud har det høyeste smittetrykket. Her er smittetrykket per 100.000 innbyggere de siste to ukene på henholdsvis 511,6 (227 tilfeller) og 458,4 (127 tilfeller).

Bydel Ullern har det laveste smittetrykket i Oslo med 39 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 112,8 per 100.000 innbyggere.

Byrådet i Oslo har invitert til pressekonferanse mandag klokken 15 for å orientere om koronasituasjonen i hovedstaden.

Økning på landsbasis

I hele landet var det ved midnatt natt til mandag registrert 28.963 koronasmittede personer. Det er en økning på 532 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 14 flere enn dagen før og 42 flere enn natt til mandag for en uke siden, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.641 nye smittetilfeller i Norge.

Søndag var 127 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, som var en økning på ti pasienter fra dagen før. Rundt 1,9 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

Til sammen er 295 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, ifølge foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19 er ikke alltid mulig å slå fast. Vel halvparten, 53 prosent, av de døde er menn, og folk i 80-årene utgjør den største gruppen.