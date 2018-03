100 skader i Holmenkollen, venter roligere søndag

Oslo

Av NTB

HOLMENKOLLEN: Røde Kors Hjelpekorps har over 20 frivillige i området, og behandlet lørdag over 100 personer som hadde skadet seg i og rundt Holmenkollen og Frognerseteren. De aller fleste knyttet til bruk av alkohol. Natt til søndag forløp rolig, og håpet er at søndagen ikke blir på langt nær like kaotisk som dagen før.

– Vi har vært der oppe i natt og heldigvis har det vært veldig rolig. Det var langt færre telt i marka enn forrige natt. Vi fortsetter i dag, og basert på våre erfaringer forventer vi vesentlig mindre å gjøre enn lørdag. Samtidig er vi forberedt og trent på dette, og har dimensjonert innsatsen med utstyr og mannskaper i samarbeid med arrangementet i Holmenkollen, sier hovedvaktleder Anders Oustorp i Røde Kors Hjelpekorps til NTB søndag morgen.

Les også kommentar om Kollen: Holmenkollens begrensninger

Sporveien har satt opp ekstratog i forbindelse med skifesten i Holmenkollen også søndag, og advarer folk mot å bevege seg i sporet slik mange gjorde lørdag.

– Ny dag! Vi må minne om at all ferdsel i sporet er forbudt. Det er forbundet med stor fare å bevege seg i T-banesporet, minner Sporveien om på Twitter.

Sporveien har satt opp ekstratog mellom Helsfyr og Holmenkollen, og minner om at togene ikke stanser på stasjonene mellom Majorstuen og Holmenkollen.

En kvinne ble alvorlig skadd og totalt sju personer pådro seg strømskader i T-baneulykker som følge av kaoset i Holmenkollen lørdag. Kvinnen falt ned i T-banesporet på Voksenlia stasjon litt før klokken 19.30 og måtte fraktes ut av området med helikopter ettersom kaoset i området gjorde det vanskelig for nødetatene å komme seg opp til stasjonen.

– I tillegg er seks andre personer, fem av dem vektere, sendt til legevakten etter å ha fått i seg strøm da de skulle hjelpe til, fortalte operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB lørdag kveld.

Politiet vil evaluere

Politiet og arrangøren av skifesten i Holmenkollen skal finne ut hva som gikk galt i kaoset lørdag.

– Dette blir evaluert. Det har vært skifest i Holmenkollen til alle tider, og vi har opplevd masse folk og fyll i Kollen før. Men det som skjedde lørdag må evalueres for å se om noe kan gjøres annerledes til neste år, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB søndag morgen.

Over hundre personer ble behandlet for fyllrelaterte skader av de frivillige mannskapene til Røde Kors Hjelpekorps lørdag.

I tillegg fikk sju personer strømrelaterte skader etter å ha befunnet seg på T-banesporet. Fem av dem var vektere som hjalp til. En kvinne ble alvorlig skadd etter at hun falt ned i T-banesporet på Voksenlia stasjon.

Mindre kok

– Etter at vi fikk kontroll på situasjonen lørdag kveld har det ikke vært noen hendelser å snakke om. Det har vært vesentlig færre folk i marka og mye mindre kok natt til søndag enn natt til lørdag, sier operasjonslederen.

– Det er jo to vidt forskjellige dager. Natt til lørdag er det langt flere som overnatter i marka, med mye mer fyll. Arrangøren ventet 100.000 mennesker hele helgen, men da det kom 100.000 på lørdag alene, så var det veldig mye fulle folk, sier Grøttum.

– Det ble utfordrende for nødetatene å komme fram, og blant en del folk var det liten forståelse, folk brøt sperringer, det ble trengsel og en mye vanskeligere situasjon. Det er jo et mindretall totalt, men likevel et bra antall når så mange tar den helt ut, sier han.

Styrket beredskap

Politiet har styrket bemanningen i området i og rundt Holmenkollen søndag, og er forberedt på at det kan bli utfordrende når alle skal hjem på likt.

– Vi har styrket beredskapen og har et eget regime oppe i Holmenkollen. Vi tar med oss erfaringene fra lørdag, men regner med færre mennesker og en mer familieorientert søndag, og har derfor stor tro på at avviklingen vil skje på en ryddig måte, sier Grøttum.

– Men, det blir mye folk og vi er forberedt på at alle skal hjem samtidig. T-banen kjører så mange tog de kan, sier han.

Søndagens program består av hopprenn for kvinner klokka 10.15, 30km langrenn fellesstart for kvinner 11.45 og hopprenn for menn (Raw Air) klokka 14.20. (NTB)