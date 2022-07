Brødfø familien med panzanella

Det gamle surdeigsbrødet skal absolutt aldri kastes. Det kan bli krutonger, brødrasp, brødpudding, arme riddere eller ostesmørbrød. Ja, det kan til og med gjæres sammen med vann og sukker til «kvas», en syrlig og lett kullsyreholdig drikk som er altfor lite utbredt i Norden. Og har du ikke surdeigsbrød, bruker du det brødet du har – vi snakker tross alt om restemat her.

Hermetikk

Min absolutte brødrest-favoritt er den italienske brødsalaten «panzanella». Denne salaten er et ekstra godt bruksområde for surdeigsbrød, siden krutonger av surdeig kan bli nesten litt for harde og sprø – slik at det kan ryke en fylling om man ikke passer på. Men siden panzanella krever at brødet vendes i en dressing, blir krutongene helt perfekte: litt sprø, litt seige, litt juicy og veldig gode!

Du kan variere dressingen etter hva du har tilgjengelig hjemme. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Det har blitt mye god hermetikk å få tak i den siste tiden. Mange vinbarer har benyttet seg av det – hermetikken gjør det enkelt å servere snacks til vinen uten å ha en kokk i bakhånd. Godt brød og en boks med ansjos, sardiner eller blåskjell fra en god produsent kan være alt som trengs.

Men den hermetikken står seg ekstra godt om man bruker den i en litt større rett. Hjemme kan du for eksempel servere fersk mozzarella med noen fileter av ansjos og et dryss finsnittet bladpersille, eller en skive grillet brød med knust avokado, noen dråper av en siciliansk sitron og lubne fileter av sardiner i olje. Eller brødsalaten i ukas oppskrift. Perfekt til et glass vin! Slike enkle småretter kan fremheve vinens egenskaper, og når du treffer godt med kombinasjonen, kan du nyte opplevelsen av mat og drikke som gjør hverandre bedre.

Restesalat

Jeg lager min brødsalat veldig tradisjonell i smakene, veldig italiensk, med andre ord. Det innebærer tomat, basilikum, kapers, løk, olivenolje og kanskje noe mozzarella, ferskost eller revet parmesan.

Men siden dette er å regne som en restesalat, kan du bruke hva du selv måtte ønske å spise – eller å bli kvitt. En god variasjon kan være nøttedressing av hele nøtter og nøtteolje sammen med finhakket sjalottløk og god epleeddik. Eller du kan lage en hvit dressing av rømme og blåmuggost, som blir nydelig sammen med både fugl, svin, druer og pærer. Uansett ingredienser er det viktigste å lage en base som du vender de sprø brødbitene i – det er der magien skjer!

Få ting kjennes bedre enn å bruke det man har. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

---

Italiensk brødsalat med sardiner





Ingredienser (2 personer)

1 boks sardiner

---

2 plommetomater

1 hvitløksfedd

8 ss olivenolje

4 ss epleeddik

1 bunt basilikum

---

4 skiver gammelt surdeigsbrød

4 fedd hvitløk

solsikkeolje

salt og pepper

smør til steking

---

4 ss ferskost

4 ss helmelk

1 liten bunt gressløk

---

1 hjertesalat

10 cherrytomater

1 sjalottløk





Framgangsmåte

Del plommetomater i grove biter, og legg dem i en egnet beholder, for eksempel et litermål. Tilsett et knust hvitløksfedd, basilikum, olivenolje og epleeddik, og bruk en stavmikser til å kjøre blandingen til en jevn og fin dressing. Smak til med salt og pepper.

Riv opp surdeigsbrødet i store biter som legges i en ildfast form sammen med noen knuste hvitløksfedd, noen dråper solsikkeolje og salt. Bak brødbitene i ovn på 180 grader til de er helt sprø og gylne. Tiden er avhengig av tykkelsen på krutongene, men ofte tar det cirka 15 minutter.

Rør sammen ferskost med melk, og vend inn finkuttet gressløk. Eventuelt kan du kjøre dette sammen til en grønn ostekrem. Smak til med salt og sitronsaft.

Legg krutongene i en blandebolle. Ta ut hvitløken, vend inn tomatdressingen.

Legg en skje av ferskostkremen i bunnen av en dyp tallerken. Topp med finsnittet hjertesalat, snittet løk, tomater og krutongene. Topp til sist med sardiner og noen blader med basilikum.

---

Superpopulær drue

Få druer har en tydeligere og mer gjenkjennelig aromaprofil enn Sauvignon blanc. Sammen med italiensk brødsalat er den superpopulære druen i sitt ess.

Ukas sommerlige salat med italiensk tilsnitt er ganske så drikkevennlig, selv om både tomater og sardiner i utgangspunktet kan være litt vriene råvarer.

Alkoholfritt eller vin

Jeg tenker at både eplejuice og eplesider kan fungere godt. Det samme gjelder fersktappet rosévin. Rosévin har vanligvis ikke så høy syre, og de er ofte runde og fine, dermed føyer de seg sånn noenlunde til de fleste råvarer.

Gamble Family Vineyards Sauvignon Blanc 2020, kr 273,30. Foto: Produsenten (NTB Tema)

Innslaget av krutonger fungerer godt sammen med viner med utstrakt bunnfallslagring, og spesielt champagne kan bli en god match til denne retten.

En hel masse hvitviner er også midt i blinken til salaten. Valget falt på en Sauvignon blanc fra Napa Valley i California. Klimaet her er varmt og favoriserer produksjon av røde druer, men det dyrkes også små mengder hvite, blant annet altså Sauvignon blanc.

Kan også drikkes alene

Gamble Family Vineyards Sauvignon Blanc 2020 (varenr. 13947101, basisutvalget, kr 273,30) er hovedsakelig gjæret på eikefat, som gir en litt kremet tekstur og smak fra fatene. Særlig til krutongene gjør dette susen. Videre er egenskapene Sauvignon blanc utvikler i varmt klima, tatt godt vare på: en vegetal aroma som ligner tomat og grønne urter, samt tropiske, florale dufter og smaker som passer utmerket til sardinene.

Den siste brikken i puslespillet er vinens friske syre, som renser og løfter fram matens smaker, samtidig som den harmonerer med tomatenes syrlighet.

Og skal du bare ha et glass vin, uten følge av mat, vinen fortsatt riktig god.

