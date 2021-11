Gi lompene nytt liv!

Med gode intensjoner legger du den åpnede lompepakken i skuffen. «Disse bruker jeg til matpakka med smør og geitost», tenker du kanskje, og sekunder etter er lompene glemt. Neste gang du støter på dem, er de så tørre at de ender i søpla.

Har du vært der? Det har jeg. Men jeg liker jo ikke å kaste mat, så nå har jeg funnet en løsning.

Pulled pork eller ceviche

Heretter skal mine restelomper alltid bli til en norsk versjon av mexicansk tostada. Det blir så crispy, salt, fett og velsmakende at det er umulig å glemme at man har selve såla – noen halvgamle lomper – på lur i skuffen.

Den mexicanske tostadaen lages av tortillalefser. Til andre tortillaretter bruker man myke tortillaer – det vil si at tortillaene bare er stekt raskt på en takke eller i en tørr panne. Til tostada, derimot, blir tortillaene fritert i olje, slik at de minner om sprø chips. De smaker fantastisk når de toppes med en god guacamole, fullpakket av smak fra chili, frisk koriander og masse friskpresset limesaft. Oppå guacamolen igjen kan man for eksempel ha reker, «pulled pork» eller en syrlig ceviche – altså marinert rå fisk.

Litt sitron eller lime er en selvfølge sammen med laksen og avokadoen. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Fort gjort

Jeg har valgt å toppe mine sprø lomper med en rørt tartar av laks, agurk og gressløk, bundet sammen med litt rømme og smakt til med salt og sitron. Tilberedningen er megaenkel, og både store og små fryder seg over konsistensen og smakene.

Som snacks, selskapelig fingermat eller forrett i en større meny er retten perfekt. Om man ikke har laks, kan man fint bruke andre typer fersk fisk. Oppskriften fungerer også svært bra med reker. Eller du kan gjøre den vegetarisk med en god røre av kokte asparges, litt potet og masse fersk dill.

Stikk ut runde minilomper, eller bruk absolutt hele lompa ved å lage fire «kakestykker». (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Smørstekt potetlompe med laksetartar

Ingredienser (2 personer)

200 g laksefilet (sashimi- eller sushikvalitet)

4 gamle, tørre lomper

4 ss meierismør

1 sjalottløk

0,5 agurk

1 avokado

1 liten bunt gressløk

3 ss rømme

1 sitron

1 bit pepperrot

Framgangsmåte

Kutt lompene i kakestykker (i fire like deler), eller bruk et utstikkerjern og stans ut fine, runde skiver. Steke lompebitene gylne og sprø over medium varme i en stekepanne med godt smør. Når de er ferdige, legger du dem over på litt kjøkkenpapir så overflødig fett blir absorbert. Salt lett, og oppbevare dem i romtemperatur fram til servering.

Kutt laksen i små terninger, og legg den i en bolle i kjøleskapet i mellomtiden. Skrell agurken, kutt bort kjernen, kutt det faste fruktkjøttet i små terninger. Finhakk sjalottløken og gressløken. del avokadoen i terninger. Bland laks, agurk, sjalottløk, gressløk og avokado med rømmen. Smak til med sitron og salt.

Legg tartaren på toppen av de sprø lompene, og riv raust med pepperrot på toppen.

Boblende glede

De fleste smiler litt ekstra bredt når et glass vellaget champagne skjenkes opp.

Av Knut-Espen Misje, vinkelner, kursholder og medforfatter på flere kokebøker/NTB

Sprø, smørstekt lompe, toppet med laksetartar med rømme, vil passe sammen med de fleste friske og ungdommelige hvitviner – for eksempel en god burgunder eller riesling.

Dette er også en fin anledning for musserende viner. De bør være relativt tørre, med frisk syre. Både cava, cremant og engelsk musserende kan passe godt. Men iblant skal vi unne oss å drikke kjendisen blant de musserende, champagnen. Nå finnes det heldigvis flere gode alternativer på Vinmonopolet til godt under fire hundre kroner.

Pierre Brocard Champagne Tradition Brut, kr 329,90. Foto: Produsenten (NTB Tema)

Pinot noir

Champagne har en fyldig og behagelig mousse som vil matche teksturen og fedmen i lompetoppingen perfekt. En slik kombinasjon er også avhengig av at vinen har nok syre til å rense ganen og friske opp mellom munnfullene. Pierre Brocard Champagne Tradition Brut (varenr. 13582801 , bestillingsutvalget, kr 329,90) har akkurat de egenskapene vi trenger.

Denne champagnen er dominert av druen pinot noir, som er den beste i underdistriktet Côtes des Bar der vinen kommer fra.

Trenger ikke å blakke deg

På grunn av lagring på bunnfall har vinen en toast- og nøttaktig aroma som sitter som bestilt til den sprøstekte lefsa. Samtidig finner vinens friske smaker av eple og sitrus gjenklang i den tilsvarende friske smaken av agurk. Den feite laksen, den rike rømmen og den kremaktige strukturen i avokado smyger seg behagelig sammen med boblene.

Vil du servere champagne uten å blakke deg, og få god valuta for pengene, er denne flasken et godt valg.

