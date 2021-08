Pølsefest med godt tilbehør – vintips: spätburgunder

Pølsene er ofte tiltenkt barna, men det viser seg gang på gang at andre voksne er like pølseglade som meg selv. Jeg vet ikke hva som er så magisk med pølser, om det er fasongen, den kvernede konsistensen eller at de er så lette å tygge i seg.

Uansett, det er ingen skam å digge pølser – du er i godt selskap. Pølser er ujålete, smakfullt og kjapt. Jeg antar at nordmenn er helt i verdenstoppen når det gjelder pølseinntak og at det skyldes at pølsene lenge var omtrent det eneste varme måltidet du kunne innta på farten. Det er bensinstasjonsmat nummer en, i tillegg er det vel sjelden en barnebursdag arrangeres uten pølser på bordet. Som om ikke det var nok, er pølser også kjent for å være kokkemat, altså mat kokker hiver i seg på vei til eller fra jobb.

Hjemmelaget tilbehør er halve moroa når du arrangerer pølsefest. (Ole Berg-Rusten/NTB /NTB Tema)

Pølser som gourmetmat

Men pølser er ikke bare pølser, det kan fort bli et skikkelig herremåltid. For noen få år siden var det knapt mer enn tre slag i butikken. Nå bugner det over av masse gode varianter. Spicy chorizo, merguez, lammepølser, salsicca, juicy ostepølse og andre kule varianter fra gode produsenter. Ja, pølser har plutselig blitt gourmetmat for oss nordmenn, og det gleder en pølseelsker.

Topprestauranter pleier også å leke med pølser. På bistroen Bula i Trondheim, for eksempel, serverer de en morsom hyllest til bensinstasjonspølsa: blodpølse med spicy tilbehør og lefser av mandelpotet. I en av mine første konkurranser med kokkelandslaget, i VM i Luxembourg i 1997, tok vi sølv med en hovedrett der tilbehøret var en ekstremt smakfull, liten hjortepølse med nøtter og frukt.

En enkel salsa lager du raskt av mais, rødløk og koriander. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Tilbehøret

Er du blant dem som ikke kan spise vanlige pølser av svin og storfe, finner du en rekke alternativer. Det finnes haugevis med veganske pølser på markedet, i tillegg til både kalkun-, kylling- og laksepølser. Vanligvis ville jeg forkynt budskapet om at det er best å lage pølsene selv, men denne gangen tenker jeg at vi overlater det til proffene. Men det er veldig artig å kverne ingredienser og trykke ut pølser, så alle bør prøve det minst én gang i løpet av livet.

Skal du ha en skikkelig pølsefest, er det viktig med godt tilbehør. Du trenger ikke nødvendigvis pølsebrød, men godt brød ved siden av er deilig. Potetsalat er en klassiker, og den bør være hjemmelaget. De ferdigkjøpte variantene smaker veldig industri. Den enkleste potetsalaten lager jeg med kokte poteter i biter og dressing av rømme, majones, purre, salt og pepper. Her foreslår jeg tre salataktige tilbehør som både forhøyer pølsemåltidet og bidrar med litt grønnsaker som gjør godt i kroppen.

Bruk for eksempel en gassbrenner for å svartbrenne paprika- og chiliskallet. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB /NTB Tema)

---

På grillfest er pølsene ofte det mest populære. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Pølser med tilbehør

Ingredienser

Assorterte gode pølser (3-4 pølser per pers, f eks lammepølser med urter og grov chorizo)

Godt brød

Mais-salsa:

1 liten boks mais

litt olje

1/4 rødløk

saft av 1/2 lime

4 ss hakket fersk koriander

Salt og pepper

Agurkrelish:

1/4 agurk

8 skiver sylteagurk

1/4 rødløk

1 ss eddik

1 ss sukker

salt og pepper

3 ss olivenolje

Piperade:

1 rød paprika

1 gul eller grønn paprika

olivenolje

1 rød chili

1 fedd hvitløk

2 ss hakket persille

salt

Fremgangsmåte

Mais-salsa: Maisen tørkes godt. Stek den hardt i olje, slik at den blir skikkelig gyllen. Ta pannen av plata. Vend inn hakket rødløk og koriander, og smak til med salt, pepper og lime.

Agurkrelish: Alt kuttes i småterninger eller strimler. Blandes sammen og smakes til.

Piperade: Paprikaene deles i to. Paprika og chili gnis inn med olje. Sett dette inn i ovnen med glødende grillelement/overvarme på eller bruk en skibrenner, eller legg det rett på grillen. Skallet skal bli helt svart. Ta så paprikaen og chilien av varmen og dekk det med plast. Etter noen minutter skal det være enkelt å dra av skallet. Skjær paprikaen og chilien i grove strimler. Fres skivet hvitløk i en panne i litt olje, ha det på paprikaen og chilien. Krydre med salt. Vend inn persille.

Pølser: Grilles eller stekes, og serveres med alle tilbehørene ved siden av.

Rødvin til pølsene

Det er ikke bare brus og øl som funker til pølser.

Av Knut-Espen Misje/NTB

Når du serverer lammepølser med urter og grov chorizo – og mais-salsa, agurkrelish og piperade ved siden av – har du i prinsippet mange deilige retter og smaker på bordet. Dermed blir også drikkealternativene mange.

Øl, vin, hvitvin og rødvin

Både øl, musserende vin, hvitvin og rødvin kan fungere utmerket. Siden kvalitetspølser gjerne har et høyt innhold av ordentlig kjøtt og en del fett, trengs det høy syre for å friske opp. Hvis det kun sto lammepølse med agurkrelish på menyen, ville mitt førstevalg vært en tørr riesling fra Alsace eller Pfalz. Hvis det derimot bare var snakk om smaksrik chorizo med sødmefull mais-salsa, hadde et tysk hveteøl vært nydelig. En smørete Chardonnay fra California kunne også fungert godt her. Dersom begge pølsetypene kombineres med piperade, er en fruktig rødvin med avdempede tanniner, frisk syre og ungdommelig, men litt sødmefull frukt et utmerket valg.

Tysk spätburgunder

Mitt kompromiss til den totale kombinasjonen er en tysk spätburgunder fra området Baden. Spätburgunder er det lokale navnet på Pinot Noir. Franz Keller Vom Löss Spätburgunder 2018 (varenr. 13065901, bestillingsutvalget, kr 219,90) er en flott vin til prisen. Det er ikke lett å finne god og rimelig Pinot Noir nå til dags, men denne krysser av i alle boksene.

Vinen har et tiltalende aromabilde med røde bær og et snev av grønne urter som kler både pølsene, korianderen, relishen og den brente paprikaen godt. Den høye syren renser ganen og løfter kombinasjonen, samtidig som den sødmefulle frukten takler både mais og søt paprika uten problemer. Den moderate alkoholprosenten gjør at vinen klarer seg fint i møtet med chilien i piperaden også.

Husk at vinen godt kan serveres lett avkjølt i sommervarmen.

