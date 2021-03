PRISER OG BETINGELSER

Betal rimeligere, enklere og sikrere med AvtaleGiro. Får å få i gang avtalen i din nettbank enklest mulig velger du betaling via AvtaleGiro som kommer opp som et forslag i nettbanken din. Da vil betalingen med AvtaleGiro tre i kraft fra neste forfall. Første faktura må alltid betales via ordinær giro. Eller du kan ta direkte kontakt med banken din som hjelper deg å sette i gang avtalen.

DAGSAVISEN (papir og nett tilgang )

INTROPRIS FOR NYE ABONNENTER

2 måneders abonnement intropris kr 299,-

Dagsavisen komplett (mandag-lørdag)

12 måneders abonnement kr 5349,-

6 måneders abonnement kr 2888,-

3 måneders abonnement kr 1699,-

1 måneds abonnement med avtalegiro kr 449,-

Studentabonnement (mandag-lørdag)

12 måneders studentabonnement kr 2674,- 50 % rabatt

6 måneders studentabonnement kr 1444,- 50 % rabatt

1 måneds abonnement med avtalegiro kr 225,-

Helgeabonnement (torsdag + fredag + lørdag)

12 måneders abonnement kr 3690,-

6 måneders abonnement kr 2399,-

3 måneders abonnement kr 1699,-

1 måneds abonnement med avtalegiro kr 429,-

Lørdagsabonnement

12 måneders abonnement kr 3199,-

6 måneders abonnement kr 1925,-

1 måneds abonnement med avtalegiro kr 349,-

DAGSAVISEN DIGITAL

INTROPRIS FOR NYE ABONNENTER

1 måned til 1 krone,-

5 uker til 5 kroner,-

10 uker til 10 kroner,-

Ordinærpris:

1 måneds abonnement kr 229,-

12 måneders abonnement kr 2748,-

6 måneders abonnement kr 1374,-

3 måneders abonnement kr 687,-

DAGSAVISEN ØSTFOLD (papir og nett tilgang)

INTROPRIS FOR NYE ABONNENTER

2 måneders abonnement intropris kr 299,-

Ukeabonnement (mandag-lørdag)

12 måneders abonnement kr 5349,-

6 måneders abonnement kr 2888,-

3 måneders abonnement kr 1699,-

1 måneds abonnement med avtalegiro kr 449,-

Studentabonnement (mandag-lørdag)

12 måneders studentabonnement kr 2674,- 50 % rabatt

6 måneders studentabonnement kr 1444,- 50 % rabatt

1 måneds abonnement med avtalegiro kr 225,-

DAGSAVISEN FREMTIDEN (papir og nett tilgang)

INTROPRIS FOR NYE ABONNENTER

2 måneders abonnement intropris kr 299,-

Ukeabonnement (mandag-lørdag)

12 måneders abonnement kr 5349,-

6 måneders abonnement kr 2888,-

3 måneders abonnement kr 1699,-

1 måneds abonnement med avtalegiro kr 449,-

Studentabonnement (mandag-lørdag)

12 måneders studentabonnement kr 2674,- 50 % rabatt

6 måneders studentabonnement kr 1444,- 50 % rabatt

1 måneds abonnement med avtalegiro kr 225,-

Er du medlem av Utdanningsforbudet får du 50 % rabatt på abonnementet ditt ved fremvisning av ditt medlemskort.

Rogalands Avis (papir og nett tilgang )

INTROPRIS FOR NYE ABONNENTER

2 måneders abonnement intropris kr 299,-

Ukeabonnement (mandag-lørdag)

12 måneders abonnement kr 5349,-

6 måneders abonnement kr 2888,-

3 måneders abonnement kr 1699,-

1 måneds abonnement kr 449,-

Studentabonnement (mandag-lørdag)

12 måneders studentabonnement kr 2674,- 50 % rabatt

6 måneders studentabonnement kr 1444,- 50 % rabatt

1 måneds abonnement kr 225,-

Helgeabonnement (torsdag + fredag + lørdag)

12 måneders abonnement kr 3690,-

6 måneders abonnement kr 2399,-

3 måneders abonnement kr 1699,-

1 måneds abonnement kr 429,-

Digital

INTROPRIS FOR NYE ABONNENTER

1 måned til 1 krone,-

5 uker til 5 kroner,-

10 uker til 10 kroner,-

Ordinærpris:

1 måneds abonnement kr 229,-

12 måneders abonnement kr 2748,-

6 måneders abonnement kr 1374,-

3 måneders abonnement kr 687,-









Demokraten (papir og nett tilgang )

INTROPRIS FOR NYE ABONNENTER

2 måneders abonnement intropris kr 299,-

Ukeabonnement (papir tirsdag, torsdag og lørdag)

12 måneders abonnement kr 2749,-

6 måneders abonnement kr 1379,-

3 måneders abonnement kr 239,-

1 måneds abonnement kr 239,-

Studentabonnement (papir tirsdag, torsdag og lørdag)

12 måneders studentabonnement kr 1374,50,- 50 % rabatt

6 måneders studentabonnement kr 689,50,- 50 % rabatt

1 måneds abonnement kr 119,50,-

Demokraten digital

INTROPRIS FOR NYE ABONNENTER

1 måned til 1 krone,-

5 uker til 5 kroner,-

10 uker til 10 kroner,-

Ordinærpris:

1 måneds abonnement kr 229,-

12 måneders abonnement kr 2748,-

6 måneders abonnement kr 1374,-

3 måneders abonnement kr 687,-