Personvernerklæring

Introduksjon

I dette dokumentet forklarer vi hvilke opplysninger vi samler inn om deg. Dataene vi henter inn, er godt beskyttet. Vi selger ikke og kommer ikke til å selge disse videre.

Ved å samle inn data om deg kan vi levere tjenesten du har bestilt.

Denne personvernerklæringen forklarer hva slags personopplysninger vi samler inn, enten vi får opplysningene fra deg eller andre. Den forklarer også hvordan vi bruker dem. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg eller som vi kan koble til deg. Erklæringen viser også hva du kan gjøre med dataene vi samler inn. Du kan be om å få se hvilke opplysninger vi lagrer og du kan be om at vi sletter dine opplysninger. Dette kan du gjøre via min side eller kontakte kundeservice. Informasjon om din konto på min side får du ved eget brukernavn og et passord.

Ansvarlig:

Det er Dagsavisen ved daglig leder/administrerende direktør som er ansvarlig for behandlingen av dine personvernopplysninger.

Hvorfor samler vi inn data:

Når du er abonnent, har vi en avtale med deg som kunde. Derfor trenger vi opplysninger om deg. Hvis du skal få tjenesten du har bestilt, må vi vite hvor den skal leveres og hvordan vi kan kontakte deg.

Vi kan bruke personopplysningene dine til for eksempel analyse. Formål kan være å forbedre produktene våre.

Disse opplysningene samler vi inn: Vi vil stort sett hente inn informasjon fra deg når du registreres som kunde. Det kan være navn, adresse, telefonnummer og e-post. Vi samler også informasjon om deg automatisk. Det gjør vi for å forstå hvordan du bruker tjenestene våre. Dagsavisen tar vare på opplysningene dine på en sikker måte slik loven krever





Vi samler ikke bevisst inn informasjon fra barn under 16 år.

Informasjonen kan bli utlevert til offentlige myndigheter.

For å kunne gi deg et bra produkt, vil vi bruke informasjonen til å kontakte deg.

Opplysninger om deg og din bruk av tjenestene deles med andre selskaper i Mentor Medier for å kunne levere tjenesten du har bestilt.

Har du spørsmål om personopplysningene dine? Kontakt kundeservice på telefon 22 99 80 50

Behandlings­ansvarlig

Dagsavisen ved daglig leder/administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av dine personvernopplysninger. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Dagsavisen ved daglig leder/administrerende direktør. Kontaktinformasjonen til Dagsavisen er:

Adresse: Dagsavisen, Postboks 1180, sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 22310305 Organisasjonsnummer.: 911743299

Hvorfor samler vi inn person­opplysninger?

Det juridiske grunnlaget for å samle inn og bruke personopplysningene dine er enten for å oppfylle en avtale vi har med deg som kunde, eller en vurdering basert på legitime interesser.

Oppfyllelse av avtale

Bruk av personopplysningene dine kan være nødvendig for å oppfylle avtalen du har med oss. For eksempel for å fullføre kjøpet ditt av et abonnement, levere avtalt produkt til deg, for å registrere og vedlikeholde kundeforholdet ditt, for å hjelpe deg med leveringsproblemer eller for å svare på henvendelser fra deg.

Berettigede interesser

Vi kan bruke personopplysningene dine til formål som er i vår berettigede interesse. Det er for eksempel i vår berettigede interesse å utføre analyser og forbedre våre produkter, tjenester, annonser og innhold på nettstedene våre og i appen, eller å bruke personopplysningene dine for administrative eller juridiske formål eller for å avdekke svindel.

I de tilfellene vi behandler personopplysninger med juridisk grunnlag i berettiget interesse, er dette i de tilfeller hvor ulempen for våre kunder ikke overstiger fordelene med behandling av persondata. Vi lagrer data om våre kunder så lenge vi mener det er nødvendig. Basert på erfaring vet vi at våre kunder ønsker muligheten til å starte og stoppe abonnementet. Det vil derfor være en fordel for kunden om vi har kontaktinformasjon og leveringsadresse slik at vi kan ta kontakt per telefon og informere om våre til enhver tid gode tilbud og kundefordeler, eller at kunden selv tar kontakt med oss.

Hvilke typer person­opplysninger samler vi inn?

Dagsavisen er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 og personopplysningsloven ved sin behandling av personopplysninger. Vi vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som kunde.

Dersom Dagsavisen ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til. Vi vil i slike tilfeller innhente ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger. Vi samler ikke inn sensitive opplysninger om våre kunder.

Hvordan bruker vi person­opplysninger?

Opplysninger du gir til oss

Dagsavisen behandler opplysninger du gir til oss som følge av at du blir kunde hos oss. Dette skjer eksempelvis på våre nettsider ved bestilling av ulike typer produkter, eller per telefon med kundesenter. Dagsavisen behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Identifikasjonsinformasjon som for eksempel navn.

som for eksempel navn. Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse.

som telefonnummer, adresse og e-postadresse. Finansiell informasjon som kunde- og produktavtaler og transaksjonsdata.

Opplysninger vi samler inn automatisk

Vi samler automatisk inn informasjon om deg, som for eksempel via Google Analytics, som hjelper oss å forstå hvordan kundene våre bruker tjenestene vi tilbyr og hvilket innhold som skaper mest engasjement og lesing. Vi samler inn slik informasjon ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier når du bruker, logger inn på eller interagerer med oss via nettstedene våre eller appen vår. Vi kan for eksempel samle inn informasjon om hvilken type enhet du bruker når du går inn på nettstedene våre, operativsystem og versjon, IP-adressen din, omtrentlig geografisk posisjon som angitt av IP-adressen, hvilken nettleser du bruker, nettsidene du besøker på nettstedene våre, og hvordan du samhandler med innholdet som er tilgjengelig på nettstedene våre.

For ytterligere informasjon om automatisk innhenting av informasjon, se eget punkt om informasjonskapsler.

Opplysninger fått fra andre kilder

Vi kan motta opplysninger om deg fra andre kilder, inkludert tredjeparter, som for eksempel Bisnode. Vi beskytter data vi får fra tredjeparter i henhold til praksisen som er beskrevet i denne erklæringen, og vi håndhever også ytterligere restriksjoner pålagt av datakilden.

Opplysninger om barn

Dagsavisen retter seg ikke mot barn under 16 år og har heller ikke dette til hensikt. Selv om besøkende i alle aldre kan navigere på nettsidene våre eller bruke appen vår, samler vi ikke bevisst inn eller ber om personopplysninger fra personer under 16 år uten foresattes samtykke. Hvis vi via foreldre eller andre foresatte, eller på annen måte oppdager at et barn under 16 år har blitt registrert på nettstedet vårt ved å bruke falsk informasjon, vil vi stenge barnets konto og slette barnets personopplysninger fra arkivene våre.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter, herunder skattemyndigheter og politiet, samt andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Overføring av personopplysninger til Dagsavisens databehandlere anses ikke som utlevering. Dagsavisen vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille styrings-, kontroll- eller rapporteringskrav fastsatt i eller i medhold av lov.

Hvordan bruker vi informasjons­kapsler?

Dagsavisen bruker dataene vi samler inn for å kunne gi deg de produktene og -tjenestene vi tilbyr, hvilket også omfatter bruk av dataene for å forbedre og personlig tilpasse brukeropplevelsen. Vi bruker også dataene til å kommunisere med deg, for eksempel for å informere deg om abonnementsfordeler, nye produkter eller tjenester, sikkerhet og andre typer oppdateringer.

Dagsavisen bruker dataene for følgende formål:

Levere produktet/tjenesten vår

Kundeservice

Produktforbedringer

Sikkerhet og tvisteløsning

Forretningsdrift

Kommunikasjon, markedsføring og annonsering

Levere produktet/tjenesten vår

Vi bruker data for å kunne levere, drive, støtte og forbedre Dagsavisens produkter og tjenester, og for å sikre god brukeropplevelse. Denne praksisen er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg.

Kundeservice

Vi bruker data til å svare på kundehenvendelser, som kan gjelde endringer av personopplysninger, endring av abonnement, endring av betalingsmetode og -termin, og teknisk brukerstøtte for eksempel knyttet til innlogging. Denne praksisen er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg, og for å tjene våre berettigede interesser.

Produktforbedringer

Vi bruker data til statistiske formål for å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester inkludert å vedlikeholde og forbedre ytelsen til våre produkter og tjenester. Videre for å utvikle og legge til nye funksjoner eller muligheter, for eksempel å bruke feilrapporter til å forbedre sikkerhetsfunksjonene. Vi bruker søk og klikk til å forbedre relevansen av søkeresultatene og bruke bruksdata for å avgjøre hvilke nye funksjoner som bør prioriteres. Denne praksisen er nødvendig for å kunne tjene våre berettigede interesser.

Sikkerhet og tvisteløsning

Vi bruker data for å styrke sikkerheten til våre digitale produkter og kundene våre, for å oppdage og forhindre svindel, for å løse tvister og for håndheve avtalene våre. Denne praksisen er nødvendig for å kunne tjene våre berettigede interesser og rettslige forpliktelser.

Forretningsdrift

Vi bruker data til å utvikle aggregert analyse og forretningsinformasjon som gjør at vi kan operere, beskytte, ta informerte beslutninger og rapportere om virksomhetens resultater. Denne praksisen er nødvendig for å kunne tjene våre berettigede interesser.

Kommunikasjon, markedsføring og annonsering

Vi bruker dataene vi samler inn, for å levere og personlig tilpasse kommunikasjonen vår med deg. For eksempel kan vi kontakte deg via e-post eller annen form for elektronisk kommunikasjon for å informere deg om nye produkter eller, oppdatere deg om en kundeservice-sak eller invitere deg til å delta i en undersøkelse så lenge du er kunde hos oss..

Deles informasjonen med andre?

Informasjonskapsler (ofte kalt cookies) lagrer ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Slike lokalt lagrede data kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist og tilsvarende atferd hos nettsteder.

I Dagsavisen bruker vi for eksempel informasjonskapsler til å lagre din påloggingsinformasjon slik at du direkte får tilgang til alt ditt abonnement gir deg.

Ved å benytte Dagsavisen sine nettsider, som for eksempel dagsavisen.no, samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

Det finnes forskjellig typer av informasjonskapsler, som kan deles inn på forskjellige måter.

Etter utløpstid

Sesjonslagring - inneholder kun data fra ditt nåværende besøk. Når du avslutter besøket (sesjonen) vil data bli slettet fra din enhet. Når du for eksempel stenger alle åpne nettleservinduer eller slår enheten helt av, vil den sesjonsbaserte dataen slettes automatisk.

Vedvarende lagring - denne informasjonen forblir lagret etter at du avslutter din sesjon, inntil en bestemt dato. Den varierer med formålet, og kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende lagring kan slettes manuelt i nettleseren din.

Etter hvilket domene de tilhører

Førstepart - plasseres av den som driver nettstedet du er på. Dette er lokal lagring vi setter selv, blant annet for at nettsiden skal fungere og for at du som bruker skal få en best mulig opplevelse.

Tredjepart - settes av andre enn den som driver nettstedet. Dette kan for eksempel være annonsører som ønsker å måle effekten av annonser. Disse informasjonskapslene er underlagt de respektive personvernreglene for de eksterne tjenestene, for eksempel Facebooks retningslinjer for databruk.

Piksler og andre teknologier som ligner

I tillegg til informasjonskapsler bruker vi noen ganger små grafiske bilder kalt «piksler» (også kjent som «web beacons», «clear GIFs» eller «pixel tags»). Vi bruker piksler i e-postene vi sender deg for å få vite om e-postene har blitt vist. Mediehuset Dagsavisen AS deler informasjon med Facebook ved hjelp samme teknologi. På denne måten kan vi identifisere grupper av brukere som besøker våre nettsider. Vi kan ikke identifisere enkeltpersoner. Ved å dele denne informasjonen med Facebook kan vi målrette annonser på Facebook mot ulike brukergrupper basert på deres bruksmønster og interesser som disse gjennom brukervilkårene på Facebook har godkjent å dele med 3.part (annonsører). Dersom du er bruker på Facebook kan du endre dine personlige innstillinger her: https://www.facebook.com/about/basics. Mediehuset Dagsavisen bruker også piksler fra tredjeparter (f.eks. Google og andre annonsenettverk) for å kunne levere annonser som er relevante i forhold til interessene dine. Dette er filer som kommer fra vårt annonsenettverk og vår trafikkleverandør, og som sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene lar annonsesystemet kjenne igjen informasjonskapsler og hvilken enhet du er på, for å forstå hvilke annonser som skal vises og hvilke som har vært vist.

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

Vi bruker vi informasjonskapsler for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. For eksempel kan vi lagre historikken over hvilke annonser du har sett i din nettleser, og se hvilke kategorier du har vist interesse for den siste uken.

Vi bruker også lokal lagring for å forenkle og forbedre våre tjenester, gi deg relevant informasjon når du besøker tjenestene våre, måle trafikk og for å samle statistikk.

Noen av informasjonskapslene er helt avgjørende for at du skal kunne navigere på nettstedene våre og bruke deres funksjoner. Uten disse informasjonskapslene virker ikke tjenester som for eksempel handlekurven i våre nettbutikker, automatisk innlogging og saksanbefalinger. Andre informasjonskapsler går mer på ytelse og de samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedene våre. Disse dataene kan brukes til å optimalisere nettstedet vårt og gjøre det enklere for deg å navigere.

Informasjonskapsler for funksjonalitet gjør at nettstedene våre kan huske valg du gjør og tilpasse opplevelsen for deg. For eksempel kan vi lagre din geografiske plassering i en informasjonskapsel, slik at vi kan vise deg de nettsidene som er relevante for ditt område

Vi bruker informasjonskapsler for analyse, f.eks. de som tilbys av Google Analytics, for å finne ut ting som hvor lenge besøkende blir værende på nettstedene våre, hvilke sider de finner mest nyttige, og hvordan de kom til våre nettsider.

I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle og analysere bruken av nettsidene og se atferdsmønstre for å:

Sette sammen målgrupper til markedsføringsformål.

Forenkle annonsestyring.

Forbedre funksjonaliteten på nettsidene.

Hva med informasjonskapsler fra annonsører og andre tredjeparter?

Når du bruker våre tjenester kan annonsører og andre tredjeparter plassere informasjonskapsler for å måle og analysere effekten på annonsering. I tillegg brukes de for å øke relevansen til annonser som vises, samt unngå annonsesvindel. Vi har utarbeidet strenge retningslinjer for hvordan slike aktører kan samle inn og bruke data om våre besøkende.

Hvordan kan jeg styre informasjonskapsler fra annonsører og andre tredjeparter?

Listen nedenfor består av de vanligste annonseverktøyene. I tillegg vil det være ulike tredjepartsverktøy avhengig av hvilke annonser som lastes på sidene våre. Dagsavisen krever at alle disse begrenser sin bruk av data i tråd med vår datapolicy for annonsører. En rekke aktører lar deg også sette innstillinger som begrenser dataene som brukes for å vise deg annonser på sider som youronlinechoices.com og youradchoices.com. MERK: Enhver begrensning eller stopp av cookies vil redusere funksjonalitet på våre nettsider, og kan føre til uønskede konsekvenser som at automatisk innlogging vil slutte å fungere, saksanbefalinger blir mindre relevante mm.

Navn

Mulighet for deaktivering

Adform

http://site.adform.com/privacy-policy/en/

Google DoubleClick

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=no

Audience Science

https://www.audiencescience.com/privacy/

C3 Metrics

https://c3tag.com/

Criteo

http://www.criteo.com/privacy/

Hvordan kan jeg se hvilke informasjonskapsler som lagres i nettleseren?

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, slik at du eventuelt kan slette de du ikke ønsker. Nettleseren lagrer vanligvis alle informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken, slik at du også kan undersøke innholdet i mer detalj.

Det finnes også tjenester som er utviklet nettopp for at brukere skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer, for eksempel www.ghostery.com eller www.disconnect.me .

Hvordan kan jeg administrere informasjonskapsler i nettleseren?

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Husk at dette kan føre til at våre nettsider ikke fungerer optimalt. For eksempel kan du bli nødt til å logge deg på nytt hver gang.

De samme innstillingene lar deg vanligvis velge hvilke nettsteder du tillater informasjonskapsler fra, inkludert tredjeparter som er tilknyttet nettsidene. Du kan også be om å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret.

Slik går du frem for å slette informasjonskapsler i ulike nettlesere

Den nøyaktige fremgangsmåten avhenger av enheten din og hvilken nettleser du bruker:

Cookieinnstillinger i Internet Explorer

Cookieinnstillinger in Firefox

Cookieinnstillinger i Google Chrome

Cookieinnstillinger i Safari web og iOS .

Hvis du ønsker å begrense informasjonskapsler som brukes til annonsering, kan du laste ned en blank informasjonskapsel (“opt-out cookie”) fra våre ulike annonsepartnere, eller bruke egne løsninger som for eksempel youronlinechoices.com.

Slik går du frem for å bruke våre nettsider uten å legge igjen spor

Du kan enten åpne nettleseren din i «Inkognitomodus». Dette gjør du som regel ved å høyreklikke på nettleserikonet og velge «Nytt Inkognitovindu» i Chrome, «Starte In-private visning» i Explorer eller «Nytt privat vindu» i Firefox. På mobiltelefon / nettbrett (Android) kan du holde ikonet inne for å få opp tilsvarende valgmuligheter, eller velge «privat» i nettleser på Apple-produkter.

Opplysninger om deg og din bruk av tjenestene deles med andre selskaper i Mentor Medier for å kunne gi deg relevant innhold. Opplysningene blir også brukt til analyseformål og for å forstå markedstrender på tvers av tjenestene.

Vi deler også i enkelte tilfeller personopplysninger med andre bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor Dagsavisen. Dette er først og fremst for å kunne gi deg bedre og tryggere produkter og tjenester. Her er de viktigste eksemplene:

Når andre utfører tjenester på våre vegne Dette kan f.eks. være når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner, eller f.eks. verktøy fra Google Analytics til å analysere av bruken av våre tjenester. Disse bedriftene har ikke adgang til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss.

Dette kan f.eks. være når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner, eller f.eks. verktøy fra Google Analytics til å analysere av bruken av våre tjenester. Disse bedriftene har ikke adgang til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss. Når du ber oss dele med andre. For eksempel om du bestiller levering av papiravis deler vi leveringsinformasjon med distributør.

For eksempel om du bestiller levering av papiravis deler vi leveringsinformasjon med distributør. Av sikkerhetshensyn For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan våre nettløsninger bruke eksterne sikkerhetstjenester som baserer seg på personopplysninger.

For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan våre nettløsninger bruke eksterne sikkerhetstjenester som baserer seg på personopplysninger. Offentlige myndigheter som Skatteetaten, Tolletaten, Politiet og Mattilsynet kan i noen tilfeller kreve at vi utleverer informasjon. For eksempel kan vi pålegges å utlevere annonse- og meldingshistorikk.

som Skatteetaten, Tolletaten, Politiet og Mattilsynet kan i noen tilfeller kreve at vi utleverer informasjon. For eksempel kan vi pålegges å utlevere annonse- og meldingshistorikk. For å hindre svindel eller avklare tvister vil relevant informasjon kunne utleveres til tvistemotpart eller andre.

Alle som behandler data på vegne av Dagsavisen er regulert med en databehandleravtale. Du kan når som helst kontakte kundeservice for å få en oppdatert oversikt over våre databehandlere.

Sikkerhet, oppbevaring og tilbakeholdelse av personopplysninger

Dagsavisen er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger. Selv om vi gjør det som forventes av oss for å beskytte personopplysningene vi samler inn, er ingen sikkerhetssystemer ugjennomtrengelige. Vi benytter en rekke tekniske og organisatoriske tiltak og bransjestandarder for å beskytte personopplysningene dine, og for å forebygge at informasjon om deg utsettes for tyveri, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse.

Vi lagrer for eksempel de personlige opplysningene du oppgir i tekniske løsninger som har begrenset tilgang og er plassert i kontrollerte fasiliteter. Dessuten passer vi også på at våre tredjeparter datasenterleverandører har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass.

Du kan kun få tilgang til kontoinformasjonen din og tjenesten vår ved bruk av et individuelt brukernavn og passord. For å beskytte konfidensialiteten til personopplysningene dine må du holde passordet ditt hemmelig og ikke gi det til noen annen. Gi oss beskjed umiddelbart hvis du tror at passordet ditt har blitt misbrukt. Husk også alltid å logge ut og lukke nettleseren når du er ferdig med en økt. Vær oppmerksom på at vi aldri vil be deg om å oppgi passordet ditt.

Hvis du har spørsmål om sikkerheten til personopplysningene dine, kan du kontakte kundeservice på telefon 22 99 80 50

Overføring

Personopplysninger som samles inn av Dagsavisen, kan lagres og behandles i ditt land eller i et hvilket som helst annet land der Dagsavisen eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører holder til eller opererer. Dagsavisen har innført hensiktsmessige tiltak for å beskytte personopplysninger når de overføres internasjonalt, for eksempel med bruk av databehandleravtaler og evt. tredjelandsavtaler dersom det er utenfor EU/EØS.

Lagring av opplysninger

Dagsavisen beholder personopplysningene dine så lenge vi anser det nødvendig for at du skal kunne bruke nettstedet og tjenestene dine, for å yte service til deg, for å overholde det til enhver til gjeldende regelverk (inkludert de som gjelder oppbevaring av dokumenter), for å løse tvister, og ellers som nødvendig for å gi oss mulighet til å drive virksomheten vår.

Alle personopplysninger vi samler inn vil bli dekket av denne personvernerklæringen og de interne retningslinjene våre for oppbevaring.

Dine rettigheter og valgmuligheter

Dine rettigheter

Vi ønsker at du skal ha kontroll over hvordan vi bruker personopplysningene dine.

Du kan be oss om en kopi av personopplysningene dine som vi besitter

Du kan informere oss om eventuelle endringer i personopplysningene dine, eller be oss korrigere noen av personopplysningene vi har om deg

I visse situasjoner kan du be oss om å slette, blokkere eller begrense personopplysningene vi har om deg, eller fremsette innsigelser mot bestemte måter vi bruker personopplysningene dine på

I visse situasjoner kan du også be oss om å sende personopplysningene du har gitt oss, til en tredjepart.

Dersom du ønsker innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, kan du ta kontakt med kundesenteret vårt (telefon 22 99 80 50) eller logge deg inn på min side. Du må legitimere deg for at vi skal utlevere eller slette data vi har lagret på deg. Vi vil svare på forespørsler om tilgang til eller sletting av personopplysningene dine så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

Når vi bruker personopplysningene dine med ditt forutgående samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt. I tillegg, når vi behandler personopplysningene dine basert på vår berretiget interesse eller i allmennhetens interesse, har du til enhver tid rett til å motsette deg slik bruk av personopplysningene dine.

Vi vil gjøre vårt beste for å samarbeide med deg om å finne en rimelig løsning på enhver klage eller bekymring du måtte ha angående vår bruk av personopplysningene dine. Hvis du mener at vi ikke har vært i stand til å hjelpe deg med klagen din eller problemet ditt, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

Dine preferanser for kommunikasjon, markedsføring og annonsering

Du kan velge å avslutte abonnement på all masseutsendt e-post fra Dagsavisen ved å følge lenken under teksten «Avregistrer», som er inkludert i alle e-poster du får. Du kan også velge å ikke motta e-post eller meldinger i appen ved å oppdatere profil- og kontaktalternativene i min side. Vi respekterer valget ditt, og vi vil slutte å sende deg salgsfremmende e-poster etter at du har avregistrert deg eller endret innstillingene for kommunikasjon.

Vær oppmerksom på at vi uavhengig av kommunikasjonsinnstillingene vil fortsette å kommunisere med deg i forbindelse med endringer av vilkår, oppdateringer av retningslinjer, levering av produkter, avbrudd i tjenesten eller annen viktig informasjon.

Hvordan kan du kontakte oss?

Hvis du har spørsmål om bruk av personopplysningene dine, vennligst kontakt kundeservice på telefon 22 99 80 50

Med mindre annet er oppgitt, er Dagsavisen behandlingsansvarlig for personopplysninger vi samler inn gjennom produktene og tjenestene som denne personvernerklæringen gjelder for.