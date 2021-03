Spørsmål og svar

Hvorfor skal jeg kjøpe abonnement?

Du får tilgang til hele Dagsavisen, til enhver tid. Som abonnent har du tilgang til alle lokalutgavene som ligger under Mediehuset Dagsavisen AS. I tillegg til dagsavisen.no får du tilgang til rogalandsavis.no, demokraten.no, dagsavisenfremtiden.no og mossdagblad.no. Alle abonnenter som har et komplettabonnement kan lese alt som publiseres både digitalt og på papir.

Hva består komplettbonnement til Dagsavisen av?

Med vårt komplettbonnement får du full tilgang på hele Dagsavisen både på papir og nett. Vi har gjort det enklere for deg som leser. Du kan selv velge om du ønsker å lese oss på papir, nett, mobil, som e-avis eller på lesebrett. Alt kommentar og meningsstoff tilgjengeliggjøres digitalt, slik at du kan følge med i debatten uansett hvor du befinner deg. Søkefunksjonaliteten er forbedret og du har nå tilgang til hele Dagsavisens arkiv.

Jeg er abonnent, men klarer ikke logge meg inn med brukernavnet og passordet fra «Min side»?

Du må lage deg nytt brukernavn med din e-postadresse eller mobilnummer, og eget passord for å få digital tilgang. Du kan siden bruke det nye brukernavnet og passordet for å logge deg inn på «Min side».

Jeg har glemt passordet mitt. Hvordan får jeg nytt?

Dersom du har glemt passordet ditt, kan du trykke på lenken «Jeg har glemt passord» i påloggingsvinduet. Skriv inn din e-postadresse eller mobilnummer, og du får tilsendt en engangskode. Tast inn engangskoden, og du kan lage ditt nye passord.

Jeg har ikke fått e-post eller sms med engangskode for å bekrefte meg som bruker. Hva gjør jeg?

Hvis du har skrevet inn e-postadresse, sjekk søppelpost for å se om ikke mailen kan ha havnet i søppelfilteret. Hvis du ikke finner e-posten der, kan det hende e-post eller telefonnummer er skrevet feil. Skriv inn e-post eller mobilnummeret ditt på nytt, så får du tilsendt en ny engangskode og kan fortsette registeringen din. Om du fortsatt ikke kommer videre er du velkommen til å ta kontakt med kundeservice.

Jeg var logget inn på dagsavisen.no, og plutselig har jeg ikke lenger tilgang

Sjekk først at du er innlogget. Det kan også være at ditt abonnement er utløpt. Da må du fornye din tilgang ved å bestille nytt abonnement. Det gjør du enkelt her

Jeg husker ikke kundenummeret mitt. Hvor finner jeg det?

Kundenummeret ditt finner du på din faktura, ved å logge deg inn på «Min side», eller ved å ta kontakt med kundeservice på telefon: 22 99 80 50

Hvordan får jeg tilgang til «Min side»?

Gå inn på «Min side» via menyen på høyre side. Tast inn kundenummer, mobilnummer eller e-postadresse og følg instruksjonene.

Jeg får melding om at passord er feil. Hva gjør jeg?

Passordet er det du opprettet da du registrerte deg som digital bruker første gang. Har du glemt passordet ditt, klikker du på lenken «Jeg har glemt passord» i innloggingsvinduet. Merk at passord er sensitivt for små og store bokstaver.

Hvorfor står det Mediaconnect på vinduet når jeg registrerer meg og/eller logger inn?

Mediaconnect er Dagsavisens samarbeidspartner innen abonnementshåndtering, og de har utviklet innloggingsløsningen som gjør at du som abonnement nå kan få tilgang på hele Dagsavisen digitalt. Når du logger deg inn på dagsavisen.no verifiseres din brukertilgang mot Mediaconnect sitt system. Mediaconnect er en viktig samarbeidspartner for mange norske aviser og magasiner.