Zelenskyj: Ukraina vil produsere langtrekkende våpen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj stilte opp på en pressekonferanse på EU-toppmøtet i Brussel. Han ber om mer penger for å kunne produsere langtrekkende våpen i Ukraina. AP / NTB

Ukraina bør kunne bruke et såkalt erstatningslån til både å finansiere egen våpenproduksjon og våpenkjøp, understreker han.

Den store saken på EU-toppmøtet torsdag er å gi 140 milliarder euro fra russiske midler som er frosset i europeiske banker, i lån til Ukraina.

Zelenskyj er selv i Brussel, og på en pressekonferanse torsdag ettermiddag understreket han igjen at han håper vedtaket nå kommer.

– Russland må betale

– I en lang periode har vi ventet på en avgjørelse når det gjelder de fryste russiske midlene, sier han og slår fast:

– Russland må betale for denne krigen.

På pressekonferansen fikk presidenten spørsmål om opplysninger i pressen stemmer om at USA har fjernet restriksjonene på amerikanske langtrekkende våpen, slik at disse kan brukes mot mål i Russland.

Han svarte med å påpeke at Ukraina selv kan produsere våpen med en rekkevidde på mellom 150 og 3000 kilometer.

– Vi har aldri brukt langtrekkende amerikanske våpen til å ramme mål i Russland, kun mot militære mål der Russland forbereder militære operasjoner, slo han fast.

Belgia frykter russiske straffetiltak

På toppmøtet har forslaget om erstatningslånet møtt uventet hard motstand, særlig fra Belgia der mesteparten av de russiske midlene befinner seg. Belgia frykter at de kan bli møtt av straffetiltak fra Russland.

I alt skal Russland ha plassert nærmere 300 milliarder euro i europeiske banker.

En høytstående EU-tjenesteperson tror en enighet kommer på plass i løpet av kvelden.

– Det er ikke sånn at vi har veldig mange andre alternativer. Mange EU-land har ikke råd til å støtte Ukraina av egen lomme, sier tjenestepersonen.