Zelenskyj: Ukraina vil bruke erstatningslån til å produsere langtrekkende våpen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj stilte opp på en pressekonferanse på EU-toppmøtet i Brussel. Han ber om mer penger for å kunne produsere langtrekkende våpen i Ukraina. AP / NTB

Den store saken på EU-toppmøtet torsdag er å gi 140 milliarder euro fra russiske midler som er frosset i europeiske banker, i lån til Ukraina.

Pengene vil Ukraina bruke på å både produsere selv og kjøpe mer våpen, sa Zelenskyj på en pressekonferanse i Brussel torsdag ettermiddag.

Der understreket han igjen at han håper vedtaket nå kommer.

– Russland må betale

– I en lang periode har vi ventet på en avgjørelse når det gjelder de fryste russiske midlene, sier han.

– I dag er vi nærmere denne viktige beslutningen enn noen gang. Jeg håper, gud velsigne, at EU-lederne er klar til å ta den i dag, fortsetter han og slår fast:

– Russland må betale for denne krigen.

Saken om erstatningslånet har dominert høstens første EU-toppmøte. I et nøtteskall dreier saken seg om det er mulig å ta beslag i nærmere 300 milliarder euro fra den russiske sentralbanken som har ligget frosset i europeiske banker siden invasjonen av Ukraina i 2022.

Mesteparten av midlene ligger i den belgiske finansinstitusjonen Euroclear.

Norge som garantist?

Belgia krever at samtlige EU-land stiller seg som garantister for lånet.

Norske økonomer mener at det bør også Norge gjøre – med sikkerhet i oljefondet, noe som er blitt tatt godt imot av flere EU-land.

– En deilig idé, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

På pressekonferansen fikk Zelenskyj spørsmål om han diskuterte saken med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han besøkte Norge onsdag.

– Vi diskuterte framtidig støtte og gass. Mest gass, sier han.

Uventet motstand

På toppmøtet har forslaget har møtt uventet hard motstand nettopp fra Belgia, som frykter at de kan bli møtt av både straffetiltak fra Russland og fallende tillit til Euroclear.

En høytstående EU-tjenesteperson tror likevel en enighet kommer på plass i løpet av kvelden.

– Det er ikke sånn at vi har veldig mange andre alternativer. Mange EU-land har ikke råd til å støtte Ukraina av egen lomme, sier tjenestepersonen.

140 milliarder euro vil være nok til å få Ukraina gjennom de to neste årene.

– Vi kan produsere langtrekkende våpen

På pressekonferansen fikk Zelenskyj også spørsmål om det stemmer at USA har fjernet restriksjonene på amerikanske langtrekkende våpen slik at disse kan brukes mot mål i Russland, slik enkelte medier har rapportert.

Han svarte med å påpeke at Ukraina selv kan produsere våpen med en rekkevidde på mellom 150 og 3000 kilometer. Men dette koster penger.

– Vi har aldri brukt langtrekkende amerikanske våpen til å ramme mål i Russland, kun mot militære mål der Russland forbereder militære operasjoner, slo han fast.