Zelenskyj til frontalangrep mot Russland etter dødelig bombing i Ukraina

Et bilde viser fengselet som ble ødelagt i Russlands angrep natt til tirsdag. Ukrainas kriminalomsorgstjeneste via AP / NTB

– Moskva fortjener svært harde, virkelig smertefulle, og derfor rettferdige og effektive sanksjoner. De må tvinges til å stoppe drapene og skape fred, skriver den ukrainske presidenten på X tirsdag.

I alt 22 personer ble drept i russiske angrep mot ukrainske mål natt til tirsdag, skriver Zelenskyj. I tillegg ble 85 mennesker såret i angrepene som rammet 73 ukrainske byer og tettsteder.

– Alt dette ble gjort etter at USA hadde uttrykt et helt klart standpunkt, et standpunkt støttet av resten av verden, om at Russland må avslutte denne krigen og gå over til diplomati, skriver Zelenskyj videre.

Mandag sa USAs president Donald Trump at han var skuffet over Russland og Vladimir Putin. Han forkortet fristen han hadde satt på 50 dager for å stanse krigen i Ukraina, til 12 dager. Bare timer etterpå blir altså Ukraina utsatt for massiv bombing.

Målrettet mot sivile

Natt til tirsdag ble minst 17 personer drept da et fengsel i Zaporizjzja-regionen sørøst i landet ble bombet, ifølge et innlegg fra guvernør Ivan Fedorov på Telegram. I tillegg ble 43 personer såret.

17 personer ble drept i angrepet mot fengselet. Ukrainas kriminalomsorgstjeneste via AP / NTB

Fengselets bygninger ble ødelagt og private boliger i nærheten ble også rammet, skriver Fedorov.

– Dette var et målrettet angrep, ikke et uhell. Russerne kan ikke ha vært uvitende om at de angrep sivile i dette fengselet, skriver Zelenskyj.

I alt ble regionen utsatt for åtte luftangrep i løpet av natten, ifølge guvernør Fedorov. Angrepene ble utført med russiske glidebomber sendt fra russiske jagerfly, og som med sin korte flytid mot målet er vanskelige å avskjære for ukrainsk luftvern.

Sykehus bombet

I Dnipropetrovsk-regionen ble fire personer drept og flere såret, ifølge regionale myndigheter.

I et russisk rakettangrep mot et sykehus i byen Kamjanske ble tre personer drept og fem skadet, meldte først guvernør Serhij Lysak. I sin oppdatering skriver Zelenskyj at målet for angrepet var sykehuset i byen, og at en av de drepte var en gravid kvinne.

– Hun het Diana. Hun var bare 23 år gammel, skriver presidenten om angrepet.

I to andre angrep i regionen ble to andre personer drept, blant annet en 75 år gammel kvinne.

Tre personer ble drept i Kamjanske i Dnipropetrovsk, Ukrainas redningstjeneste via AP / NTB

– Dette er nok en krigsforbrytelse begått av russerne – og de vil ikke slutte med mindre de blir stoppet, skrev den ukrainske presidentens stabssjef, Andrij Jermak, i sosiale medier tidligere tirsdag morgen.

– Putins regime, som også kommer med trusler mot USA, må møtes med økonomiske og militære tiltak som fratar dem evnen til å føre krig, skriver Jermak videre.

Angrep i Russland

På den andre siden av grensen ble en person drept av en ukrainsk drone i en by i Rostov-regionen i Russland natt til tirsdag, melder guvernør Jurij Sljusar på Telegram.

Russiske myndigheter har ikke kommentert angrepet mot Zaporizjzja-regionen, men opplyst at de i løpet av natt til tirsdag har skutt ned 74 ukrainske angrepsdroner i flere regioner.