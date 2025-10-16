Zelenskyj sparker Odesas ordfører
– hevder at han er russer
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sparker ordføreren i Odesa og setter byen under militær administrasjon.
Gennadij Trukhanov har vært ordfører i Odesa i mer enn ti år, men fjernes nå fra stillingen.
Trukhanov fratas også sitt ukrainske statsborgerskap, noe Zelenskyj begrunner med at han har russisk pass. Det innebærer samtidig at han risikerer deportasjon.
Trukhanov avviser anklagen og sier at han vil saksøke Zelenskyj i et forsøk på å beholde stillingen.
Reiser tvil
Odesas ordfører har gjentatte ganger fordømt de russiske angrepene mot den strategisk viktige havnebyen, der det bor over 1 million mennesker.
Gravejournalister fra russiske The Insider har også reist tvil om ektheten av dokumenter fra ukrainsk etterretning som peker på at Trukhanov er russisk.
Det angivelige passet som skal bevise dette, ble ifølge The Insider utstedt til en kvinne for fem år siden.
Militærguvernøren i Dnipropetrovsk-regionen, Serhij Lysak, overtar nå som leder i den nye militære administrasjonen i Odesa, går det fram av presidentens direktiv.
– Autoritær retning
Kritikere av Zelenskyj anklager ham for i økende grad å erstatte folkevalgte ledere med militære.
Blant dem som har anklaget Zelenskyj for å gå i autoritær retning, er Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko.
Spenningene mellom Klitsjko og Tymur Tkatsjenko, den militære administratoren Zelenskyj har utnevnt i hovedstaden, har de siste dagene blusset kraftig opp.
Zelenskyj kritiserte nylig Klitsjko for strømbrudd forårsaket av russiske droneangrep.