Zelenskyj: Skal møte Trump og diskutere en slutt på krigen

Etter toppmøtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin skal Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til Washington for å møte Trump mandag. Ebrahim Noroozi / AP / NTB

– Jeg er takknemlig for invitasjonen, skriver Zelenskyj på meldingstjenesten X lørdag morgen.

Han skriver at han hadde en telefonsamtale med Donald Trump som varte i en og en halv time, i etterkant av Trumps møte med Vladimir Putin i Alaska.

I samtalen ble Zelenskyj informert om hovedpunktene i møtet mellom Trump og Putin.

Europeiske ledere

Første del av samtalen var kun mellom Zelenskyj og Trump. En rekke europeiske ledere ble deretter med i diskusjonen.

Storbritannias statsminister Keir Starmer, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz deltok i samtalen, ifølge en talsperson for EU-kommisjonen.

Det gjorde også Natos generalsekretær Mark Rutte og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Åpen for å møte Putin

På X skriver Zelenskyj at han og Trump skal «diskutere alle detaljene angående å avslutte drepingen og krigen». Møtet finner sted i USAs hovedstad Washington mandag.

Zelenskyj skriver også at han støtter forslaget om et felles møte mellom USA, Russland og Ukraina.

Russiske myndigheter sier på sin side at et slikt toppmøte mellom Trump, Putin og Zelenskyj så langt ikke er blitt diskutert.

Ifølge Zelenskyj er det kommet positive signaler fra USA om sikkerhetsgarantier til Ukraina.