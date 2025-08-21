Zelenskyj ser for seg at et Putin-møte kan skje i Sveits, Østerrike eller Tyrkia

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (t.v.) møtte Russlands president Vladimir Putin (t.h.) i Frankrike i 2019. Han sier et nytt møte med Putin kan skje i flere land. I midten på bildet er Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Aleksej Nikolskyj / Sputnik / Kreml Pool Photo via AP / NTB

Ungarn har tilbudt seg å være vertskap for eventuelle fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina. På spørsmål om Budapest som vertsby for eventuelle fredssamtaler, svarer Zelenskyj torsdag:

– Per nå er dette utfordrende.

Presidenten sier han har bedt Trump om å presse Ungarn til å slutte å blokkere Ukrainas medlemskapsforhandlinger med EU.

Etter toppmøtet med Zelenskyj og en rekke europeiske ledere mandag snakket USAs president Donald Trump med Ungarns statsminister Viktor Orban i telefonen. De diskuterte både muligheten for at Budapest kan være vertsby for et trilateralt møte mellom Trump, Putin og Zelenskyj, og Ukrainas ønske om å bli EU-medlem.

Mens Orban har et tett forhold til både Trump og Putin, er han ikke like god venn med Zelenskyj. Putin skal ha fortalt Trump at han foretrekker Russlands hovedstad Moskva som sted for et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, mens Frankrikes president Emmanuel Macron peker på sveitsiske Genève, skrev nettstedet Politico tirsdag.