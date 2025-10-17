Zelenskyj på plass i Det hvite hus

De to lederne håndhilste og poserte for fotografene, før de gikk for å ta fatt på møtet.

Ukrainas ønske om å få levert amerikanske Tomahawk-raketter er et av temaene Trump og Zelenskyj skal snakke om. Ukraina ønsker å ha mulighet til å slå ut strategiske mål dypt inne i Russland, noe som kan bidra til å legge ytterligere press på Putin.

Etter torsdagens samtale mellom Vladimir Putin og Trump, der de to avtalte å møtes i Budapest i Ungarn, er det imidlertid tvil om Zelenskyj vil få grønt lys for dette.

Den ukrainske presidenten har med seg statsminister Julija Svyrydenko og stabssjef Andrij Jermak til Washington. Delegasjonen hadde møter med flere amerikanske våpenprodusenter onsdag, blant annet Raytheon, som produserer Tomahawk-systemet.

Det ventes også at Zelenskyj vil diskutere sluttføring av en avtale om at Ukraina skal dele sin droneteknologi med USA. Det er en avtale som skal gjøre det mer fristende for Trump å engasjere seg sterkere på ukrainsk side.