Zelenskyj: Norge kan bidra med sikkerhetsgarantier for Ukraina

Zelenskyjs kommentar kom på en pressekonferanse med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Kyiv mandag. Han sa videre at Ukraina har som mål å bruke minst 1 milliard dollar i måneden fra allierte for å kjøpe våpen fra USA.

Den største og viktigste garantien vi kan gi, er å styrke Ukrainas forsvarskapasitet, sa Støre.

– Det pågår diskusjoner om pålitelige sikkerhetsgarantier som kan iverksettes etter at det er inngått en rettferdig og varig fred. Norge har vært del av denne diskusjonen siden starten, og vi kommer til å fortsette å være der, sa han.

– Min overbevisning er at den største og viktigste garantien vi kan gi, er å styrke Ukrainas forsvarskapasitet i alle dimensjoner. Norge har siden starten styrt etter følgende prinsipp: Å svare på Ukrainas behov og levere materiell som umiddelbart kan tas i bruk, sa Støre videre.

Støre-regjeringen foreslår å gi 85 milliarder kroner til Ukraina også til neste år, samme sum som i år etter at Stortinget i april vedtok en ekstraordinær bevilgning.

Investerer i droner

Støre sa videre at Norge har bidratt med luftforsvar og viste til Nasams luftvernsystemer, samt søndagens kunngjøring om at Norge og Tyskland gir Patriot luftvernsystemer til Ukraina. Norges bidrag til Patriot-systemet er på 7 milliarder kroner.

I tillegg jobber Norge og Storbritannia med å styrke Ukrainas sjøforsvar.

– Dere har viktige maritime interesser langs kysten av Svartehavet, og vi gjør framskritt her, sa Støre.

Han sa også at Norge skal investere ytterligere i droner til Ukraina.

– Det dere opplever natt etter natt med droneangrep og missiler, er totalt uakseptabelt. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe dere å forsvare dere mot dette, sa Støre.

Norge sluttet seg formelt til dronekoalisjonen for Ukraina i april og har kjøpt droner og droneteknologi til Ukraina.

– Vi har investert i ukrainsk droneindustri, og vi skal bruke dette besøket til å ta denne investeringen videre, sa Støre.

Han la til at Norge støtter en bærekraftig fredsavtale, noe som betyr å opprettholde press mot Russland med tilstrekkelige sanksjoner.

– Ikke bare fra Europa, men også, mener jeg, i økende grad fra USA er viktig, sa han.

Zelenskyj opplyste at ukrainske og amerikanske tjenestemenn skal møtes i løpet av uka for å diskutere et mulig møte med Russlands president Vladimir Putin.

Spesialdomstol

Støre understreket at Russland må holdes ansvarlig for krigen.

– Det betyr at vi må jobbe for en spesialdomstol for aggresjonsforbrytelser som kan utgjøre en forskjell i fortsettelsen, sa han.

Støre ankom Kyiv med nattoget mandag morgen, på bursdagen sin. Det gikk ikke ubemerket hen i den ukrainske hovedstaden. Han ble tatt imot med «Hurra for deg» på høyttalerne på togstasjonen og president Volodymyr Zelenskyj hadde gratulasjonen klar.

– Kjære Jonas, takk for besøket, og det på din bursdag. Det er viktig for oss at du støtter oss i slike harde tider, sa han på pressekonferansen.

Norge er en av de ledende støttespillerne til Ukrainas forsvar, sa Zelenskyj.

Han takket for bidraget til luftforsvar.

– Slike systemer har bidratt til å redde tusenvis av menneskeliv, sa Zelenskyj og la til at han håper andre land følger etter.

– Du kan stole på Norge

Han takket også for Norges støtte til sanksjoner mot Russland og støtten til gass.

– Norge er en av de største bidragsyterne til energi for Ukraina, både elektrisitet og gass. Minst 1 million ukrainere fikk varme sist vinter takket være Norges bidrag, sa han.

Støre takket for bursdagsønskene.

– Jeg synes det er en flott måte å feire dagen på – å komme til deg og å gå dypt inn i diskusjonene om hvordan vi kan støtte Ukraina til å oppnå en varig fred.

– Russland er vår nabo og har angrepet et annet naboland. Det er vårt ansvar å holde tett kontakt med dere. Vi kjenner hverandre godt nå, og jeg tror du vet at du kan stole på Norge.