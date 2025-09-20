Zelenskyj: Minst tre drept i russiske angrep mot Ukraina

Ifølge den ukrainske presidenten angrep russiske styrker med både droner og raketter i løpet av natt til lørdag.

– Fienden avfyrte 40 raketter og rundt 580 droner av ulike typer, skriver Zelenskyj på X. 552 droner og 29 krysserraketter ble skutt ned, og F-16-flyene Ukraina har fått fra Europa, var særlig nyttige mot krysserrakettene.

De massive angrepene var rettet mot byen Dnipro, samt andre steder i Dnipropetrovsk-regionen. Det ble også meldt om angrep mot en rekke andre regioner, deriblant Tsjernihiv, Zaporizjzja, Kyiv, Odesa, Sumy og Kharkiv.

– Fiendens mål var vår infrastruktur, boligområder og sivil forretningsvirksomhet, skriver Zelenskyj og la til at en rakett med en klasebombe traff et fleretasjes boligbygg i Dnipro.

Annonse

Drepte og sårede

– Per nå vet vi om titalls mennesker som er såret i bombingen, og dessverre er tre mennesker drept. Mine kondolanser til deres familier og kjære, skriver Zelenskyj.

Ifølge Serhij Lysak, som er leder for militæradministrasjonen i Dnipropetrovsk, ble én person drept i regionen. Samtidig melder han om minst 30 sårede, hvorav én betegnes som alvorlig såret, og at flere boligblokker og hus ble rammet.

Lokale myndigheter i andre regioner melder også om angrep, blant annet i Lviv der et hjem og en bil ble rammet, og to krysserraketter ble skutt ned.

Annonse

– Fienden angriper med droner og raketter. Fredelige landsbyer i regionen er under angrep, skriver Mykola Kalasjnik, som leder militæradministrasjonen i Kyiv-regionen, på Telegram.

Blant stedene rundt Kyiv som ble rammet, er Butsja, Boryspil og Obukhiv.

Russland sier på sin side at de har erobret landsbyen Berezove sørøst i Dnipropetrovsk. Reuters kan ikke bekrefte meldingen.

Møter Trump

Annonse

Lørdag meldte Zelenskyj at han skal møte USAs president Donald Trump under hovedforsamlingen i FN neste uke. Zelenskyj sier han skal drøfte sikkerhetsgarantier for Ukraina og sanksjoner mot Russland med Trump.

Mange av verdens ledere samles i New York til hovedforsamlingen som i år er den 80. i rekken siden FN ble stiftet.

Trump ventes å holde sin tale tirsdag, og Zelenskyj taler onsdag. Også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kommer til New York, mens Vladimir Putin tradisjonelt ikke deltar under hovedforsamlingen.

Zelenskyj sier han håper Ukraina og landets allierte kommer videre med arbeidet med sikkerhetsgarantier på møtene i New York.

Annonse

Han sier rammeverket er klart, og at europeiske allierte er klare til å gå videre hvis USA fortsatt er med.