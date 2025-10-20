Zelenskyj: Klar for å møte Putin og Trump i Budapest

– Hvis jeg blir invitert til Budapest, hvis det er en invitasjon i et format der vi møtes alle tre, eller som shuttle-diplomati, som det kalles: president Trump møter Putin og president Trump møter meg, sa Zelenskyj i en uttalelse som ble offentliggjort mandag.

– Så vil vi bli enige, i ett eller annet format, fortsatte han.

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin har sagt at de skal møtes i Budapest i Ungarn, muligens om noen uker.

Det skjer mens Trump fortsatt forsøker å forhandle fram en fredsavtale for å avslutte den tre og et halvt år lange krigen, utløst av Russlands invasjon av Ukraina i 2022.