Zelenskyj før toppmøtet: – Forstår at vi ikke bør forvente at Putin frivillig stopper aggresjonen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviste søndag at Ukraina kan gi fra seg landområder. AP / NTB

– Russland kan kun presses til fred gjennom makt, og president Trump har den styrken. Vi må gjøre alt riktig for å oppnå fred, skriver Zelenskyj i sosiale medier mandag.

Like før møtet fortsetter han:

– Ukraina er klar for en reell våpenhvile og for å etablere en ny sikkerhetsstruktur. Vi trenger fred.

I et formøte med de andre europeiske lederne har de sine koordinert sine synspunkter.

– Vi forstår at vi ikke bør forvente at Putin frivillig stopper aggresjonen og nye forsøk på erobring. Derfor må presset fungere, og det må være et felles press fra USA og Europa, sier han.

Det har vært hektisk møtevirksomhet i Europa etter at USAs president Donald Trump møtte Russlands president Vladimir Putin i Alaska fredag. I helgen har det vært flere telefonsamtaler og møter mellom europeiske ledere. Mandag møter en rekke av dem Trump og Zelenskyj i Washington.

– Ukrainas grunnlov gjør det umulig å gi opp territorier eller bytte landområder, sa Zelenskyj under en pressekonferanse i EU-kommisjonen søndag.

Trump og Putin skal ha diskutert muligheten for å la Russland beholde de landområdene de for tiden okkuperer i Ukraina. Trump har tidligere uttalt at krigen kommer til å ende med bytte av land.