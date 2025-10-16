Zelenskyj besøker Trump – håper på langtrekkende raketter

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (t.v.) og USAs president Donald Trump (t.h.) har møtt hverandre flere ganger, som her under FNs høynivåuke i september. Fredag besøker Zelenskyj Det hvite hus. AP / NTB

En ukrainsk delegasjon, bestående av blant andre statsminister Julija Svyrydenko og Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak, er alt på plass i USA.

Onsdag hadde de møter med flere amerikanske våpenprodusenter, blant dem Raytheon som produserer Tomahawk-raketter som Ukraina håper å få.

Ifølge president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhajlo Podoljak legger ukrainerne under besøket fram «en strategi for å øke krigskostnadene» for Russland.

– Verktøyene er velkjente: krysserraketter, felles droneproduksjon og styrket luftforsvar. Vi ønsker fred, så vi må vise makt dypt inn i hjertet av Russland, skriver han på X.

Kan nå Moskva

Trump har antydet at det kan bli aktuelt å utstyre Ukraina med krysserraketter, som har en rekkevidde på opptil 2500 kilometer. Da vil både Moskva og andre store russiske byer være innen rekkevidde.

Fredag tar Trump imot Zelenskyj i Det hvite hus, og den ukrainske presidenten håper at USA vil øke presset på Russlands president Vladimir Putin for å få en slutt på krigen.

Det ventes også at Zelenskyj også vil diskutere sluttføring av en avtale om at Ukraina skal dele sin droneteknologi med USA. Det er en avtale som skal gjøre det mer fristende for Trump å engasjere seg sterkere på ukrainsk side.

– USA har makt til å utøve global innflytelse, understreket Zelenskyj i en TV-overført tale onsdag kveld.

– Stadig mer autoritær

På hjemmebane anklages Zelenskyj for å bevege seg i autoritær retning ved å erstatte folkevalgte ledere med militære som står ham selv nær.

Torsdag ble det kjent at han hadde sparket ordføreren i Odesa og satt byen under militær administrasjon.

Gennadij Trukhanov, som har vært ordfører i Odesa i mer enn ti år, anklages for å ha russisk pass og fratas også sitt ukrainske statsborgerskap. Han benekter anklagen og sier at han vil saksøke Zelenskyj.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko har også anklaget Zelenskyj for å bli stadig mer autoritær.

Zelenskyj kritiserte nylig Klitsjko for strømbrudd forårsaket av russiske droneangrep mot den ukrainske hovedstaden.

Angriper energianlegg

Ukraina er hardt presset på slagmarken, og Russland har den siste tiden gjennomført massive angrep på landets energisektor. Det har resultert i omfattende strømbrudd over hele landet, der vinteren nå står for døren.

Ukrainerne har slått tilbake og gjennomført droneangrep mot en rekke russiske oljeraffinerier, og de håper at en leveranse av langtrekkende raketter fra USA skal gjøre det mulig å trappe opp disse angrepene.

Ukrainas håp er at angrepene skal presse Russland til forhandlinger, men en tidligere høytstående tjenestemann medgir at det kan bli vanskelig å opprettholde presset som følge av ressursmangel.

Trump snudde

Trumps retorikk skiftet i Ukrainas favør i forrige måned, da han flere ganger ga uttrykk for frustrasjon over Putins manglende forhandlingsvilje.

Mens han tidligere antydet at Ukraina burde gi avkall på russiskokkuperte landområder, hevdet han nylig at ukrainerne vil være i stand til å drive russiske styrker helt ut.

Trump har også rost ukrainerne offentlig, noe som står i sterk kontrast til utskjellingen Zelenskyj fikk da han besøkte Det hvite hus for litt over et halvt år siden.

Om rosen vil bli etterfulgt av konkret handling, stiller mange ukrainere seg noe tvilende til.

Mega-avtale

Til tross for at Trump tilsynelatende har endret syn, har han ikke forpliktet seg til nye våpenleveranser til Ukraina. I stedet har han sørget for opprettelse av en mekanisme der USAs allierte kjøper amerikanske våpen, som de deretter gir til Ukraina.

Da USAs forsvarsminister Pete Hegseth denne uka besøkte Nato-hovedkvarteret i Brussel, oppfordret han til større våpenkjøp av denne typen.

Hegseth advarte samtidig Europa om «kostnadene knyttet til Russlands fortsatte aggresjon».

Russland har trappet opp angrepene mot Ukrainas energisektor og annen infrastruktur. Dette bildet viser lastebiler i brann etter et angrep mot havnebyen Odesa i forrige uke. UES / AP / NTB