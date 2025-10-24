Zelenskyj ber om langdistansevåpen og sanksjoner mot russisk olje

Zelenskyj var fredag i London for å delta i samtaler med flere europeiske ledere som er medlemmer av den såkalte koalisjonen av de villige. Møtet ble arrangert av Storbritannias statsminister Keir Starmer.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var med på møtet via videolink.

– Vi diskuterte hvordan vi best samordner støtten for å svare på de behovene Ukraina har. Det handler blant annet om droner og luftforsvar, men også om strøm og varme, sier Støre i en kommentar til NTB etter møtet.

Vil ha oljesanksjoner

Samtalene hadde også som mål å øke presset mot Russlands president Vladimir Putin. Både Europa og USA har i det siste konsentrert seg om russisk olje og gass, som er en viktig inntektskilde for Russland.

Zelenskyj hyllet Donald Trumps beslutning om å innføre sanksjoner mot Russlands største oljeselskaper Rosneft og Lukoil, men tok samtidig til orde for mer.

– Vi må legge press ikke bare på Rosneft og Lukoil, men på alle russiske oljeselskaper.

Frederiksen: Viktig med erstatningslån

Også Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Nederlands statsminister Dick Schoof og Natos generalsekretær Mark Rutte deltok på pressekonferansen sammen med Zelenskyj og Starmer.

Rundt 20 andre ledere, inkludert nevnte Støre, deltok på møtet via videolink.

Frederiksen sa under pressekonferansen at det er viktig å få på plass et såkalt erstatningslån til Ukraina innen jul.

– Vi må jobbe slik at vi har en løsning før julaften, slik at vi kan fortsette å finansiere Ukraina over de neste årene.

Møtte Starmer og kong Charles

Zelenskyj hadde også et eget møte med Starmer. Her understreket han at Ukraina trenger langdistanseraketter, slik at de kan gå til angrep dypt inne på russisk territorium.

Starmer er enig og mener samtidig at Ukrainas allierte kan bidra mer. Storbritannia har allerede levert flere Storm Shadow-raketter til Ukraina som har blitt brukt i angrep på russiske mål.

– Jeg tror det er mer vi kan gjøre, særlig på langdistansekapasitet, sa Starmer da han møtte Zelenskyj i 10 Downing Street.

Før samtalen med Starmer hadde Zelenskyj et møte med kong Charles på Windsor slott.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte kong Charles på Windsor slott fredag. Aaron Chown / AP / NTB