Ytre høyre-partiet er størst i Storbritannia
Det populistiske partiet Reform UK stjeler britiske velgere fra øst til vest, og har gått forbi både Labour og toryene på meningsmålingene. Men hvem er de?
Nigel Farage er leder av Reform UK, tidligere Brexit Party.
FOTO: Oli Scarff/AFP
Verden
– Nigel Farage har en voldsom appell i et politisk klima i Storbritannia som har blitt ganske giftig. Det handler først og fremst om immigrasjon, som er det store internasjonale politiske temaet i disse tider.
Det sier Erik Mustad, dosent i blant annet britiske studier ved Universitetet i Agder, om lederen av det omstridte, ytre høyre-partiet Reform UK i Storbritannia.
Ifølge britisk politi møttes mellom 100.000-150.000 mennesker i Londons gater lørdag, for å demonstrere mot innvandring i England og Storbritannia. Demonstrasjonen var i regi av Tommy Robinson, en av grunnleggerne av den høyreekstreme gruppa English Defence League. De oppmøtte bar blant annet unionsflagg, Donald Trump-effekter og plakater med slagord som «vi vil ha landet vårt tilbake» og «send dem hjem».