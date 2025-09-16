Ytre høyre-partiet er størst i Storbritannia

– Nigel Farage har en voldsom appell i et politisk klima i Storbritannia som har blitt ganske giftig. Det handler først og fremst om immigrasjon, som er det store internasjonale politiske temaet i disse tider.

Det sier Erik Mustad, dosent i blant annet britiske studier ved Universitetet i Agder, om lederen av det omstridte, ytre høyre-partiet Reform UK i Storbritannia.

Ifølge britisk politi møttes mellom 100.000-150.000 mennesker i Londons gater lørdag, for å demonstrere mot innvandring i England og Storbritannia. Demonstrasjonen var i regi av Tommy Robinson, en av grunnleggerne av den høyreekstreme gruppa English Defence League. De oppmøtte bar blant annet unionsflagg, Donald Trump-effekter og plakater med slagord som «vi vil ha landet vårt tilbake» og «send dem hjem».