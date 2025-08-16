– Ytre høyre har aldri stått sterkere enn nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Du har skrevet flere bøker om høyreekstremisme og høyreradikalisme, og har jobbet med det som journalist. Men hva var den første, lille spiren til at du ble interessert i - ja, politisk hat?

– Jeg hadde litt interesse for det allerede da jeg gikk på Øystese gymnas på slutten av 1990-tallet. Da skrev jeg en slags særoppgave om Ku Klux Klan. Senere begynte jeg å studere religionsvitenskap, med særlig med fokus på islam. Det ble jo mye interesse rundt islam og islamisme etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001, og da snublet jeg over en del veldig anti-muslimske sider på nettet.