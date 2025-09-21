YouTube-kontoen forsvant: – Har trappet opp retorikken mot Trump
Uten forklaring har YouTube-kontoen til Venezuelas president Nicolás Maduro blitt fjernet.
Venezuelas president Nicolás Maduro.
FOTO: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters / NTB
Verden
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Kontoen, som ifølge statlige venezuelanske medier hadde over 200.000 følgere, inneholdt blant annet klipp av Maduros taler fra statlig TV.
YouTube-eier Google har ikke kommentert saken, men viser til retningslinjer som åpner for å stenge kontoer som gjentatte ganger bryter reglene, blant annet ved spredning av feilinformasjon eller innhold som kan undergrave demokratiske prosesser, skriver NTB.