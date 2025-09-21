YouTube-kontoen forsvant: – Har trappet opp retorikken mot Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Kontoen, som ifølge statlige venezuelanske medier hadde over 200.000 følgere, inneholdt blant annet klipp av Maduros taler fra statlig TV.

YouTube-eier Google har ikke kommentert saken, men viser til retningslinjer som åpner for å stenge kontoer som gjentatte ganger bryter reglene, blant annet ved spredning av feilinformasjon eller innhold som kan undergrave demokratiske prosesser, skriver NTB.