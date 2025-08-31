Indias statsminister Narendra Modi og Kinas president Xi Jinping har inngått en grenseavtale. Foto: Indias statsministers kontor via AP / NTB

Avtalen ble inngått under et møte mellom Kinas president Xi Jinping og Indias statsminister Narendra Modi i Beijing søndag. Besøket er Modis første til Kina på sju år.

Indias statssekretær Vikram Misri sier at Modi under møtet med den kinesiske presidenten understreket behovet for fred i grenseområdet mellom landene.

– Xi og Modi var enige om at India og Kina er partnere, ikke rivaler, Misri.

Begge to var tydelige på at de ikke ville la en langvarig grensekonflikt komme imellom dem, og Modi sier at de har oppnådd en stemning med «fred og stabilitet» i det omstridte grenseområdet.

– Vi må ikke la grenseproblemet definere det overordnede forholdet mellom Kina og India, sier Xi ifølge det kinesiske statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Statslederne ga ingen detaljer rundt innholdet i avtalen. Det som derimot kom fram, var at Modi inviterte Xi til Brics-møtet i India neste år.

«Skummelt» toppmøte»

De to statslederne møttes i forkant av toppmøtet i Shanghaigruppen, også kjent som Shanghai Cooperation Organisation (SCO). De øvrige åtte er Russland, Belarus, India, Iran, Kasakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadsjikistan og Usbekistan.

Toppmøtet går av stabelen i den kinesiske havnebyen Tianjin. Kinesiske myndigheter har vært ordknappe i dagene som ledet opp til Tianjin-møtet, og man vet derfor lite om hva Beijing forventer at man skal få ut av møtet.

Xinhua har kalt samlingen «det største SCO-toppmøtet i historien» og sa at det ville bli brukt til «å utarbeide planen for blokkens utvikling de neste ti årene.»

Lederne fra rundt et dusin andre land deltar på toppmøtet som SCO-dialogpartnere eller gjester, inkludert Tyrkia, Egypt, Nepal og flere sørøstasiatiske nasjoner.

Anstrengt forhold

Forholdet mellom India og Kina har vært anstrengt siden indiske og kinesiske soldater barket sammen langs en omstridt grense i Himalaya i 2020.

Sammenstøtet mellom styrkene til de to landene førte til en fire år lang militær stillstand, og i oktober ble de enige om å patruljere i omstridte områder.

Møtet mellom landene kommer kun dager etter at USA doblet importtollen på indiske varer til 50 prosent, med begrunnelsen at India «direkte eller indirekte importerer russisk olje».

Analytikere ser på møtet som et uttrykk for en sterkere felles front mellom de to landene mot vestlig press, etter at landene de siste månedene har vist tegn til å forbedre forholdet seg imellom.