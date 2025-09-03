Xi Jinping: – Verden må velge mellom fred eller krig

– Fornyelsen av den kinesiske nasjonen er ustoppelig, og menneskehetens sak for fred og utvikling skal seire, sa Xi i en tale foran over 20 utenlandske ledere og andre gjester på Den himmelske freds plass, også kjent som Tiananmen-plassen, i Beijing onsdag.

Der var de samlet for å overvære en storstilt militærparade.

– Menneskeheten står nok en gang overfor et valg mellom fred eller krig, dialog eller konfrontasjon, og vinn-vinn-utfall eller nullsumspill, sa Xi videre.

Kinas president Xi Jinping mottok Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un på en rød løper før militærparaden startet. Sergei Bobylev / Sputnik / AP / NTB

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Russlands president Vladimir Putin var blant de inviterte lederne. De ble ønsket velkommen som æresgjester av Xi, som håndhilste på dem og slo av en prat mens de gikk på en rød løper, med Putin på sin høyre side og Kim på sin venstre side.

Annonse

Militærparaden som startet litt senere, var en markering av at det er 80 år siden slutten av andre verdenskrig.

Lederrolle

Arrangementet varte i 90 minutter og ga Xi mulighet til både å vise fram Kinas militære styrke og samle vennligsinnede ledere for å sende et budskap til resten av verden.

Xi innledet den korte talen med å ære ofrene for krigen. Presidenten tok til orde for at man må fjerne røttene til krig for å hindre historien fra å gjenta seg selv.

Annonse

Xis hovedbudskap var fremoverskuende: Kina er i dag et sterkt land, et land som ikke frykter noen, og som står klart til å innta en lederrolle i verden.

Militærparaden holdes for å markere at det er 80 år siden slutten av andre verdenskrig. Ng Han Guan / AP / NTB

– Samtidig skal vi holde fast ved en vei mot fredelig utvikling og samarbeide med alle land for å bygge en felles fremtid for menneskeheten, sa Xi.

Militæroppvisning

Xi inspiserte de oppstilte soldatene og våpnene fra en åpen limousin før han vendte tilbake for å slutte seg til gjestene.

Annonse

Kinas enorme samling av militære kjøretøy og tunge våpen rullet forbi de høytstående gjestene, mens bilder av tusenvis av soldater i plettfrie uniformer som marsjerte i tette rekker og soldater som hoppet inn og ut av kjøretøy, ble vist på statlig fjernsyn.

Innbyggere i Beijing gikk ut i gatene for å få et glimt av en spektakulær flyoppvisning med titalls krigsfly og helikoptre.

Kina var en viktig front i krigen, et noe som ofte blir oversett i beretninger som fokuserer mer på kampen om Europa og amerikanske sjøslag i Stillehavet. Millioner av kinesere ble drept under en japansk invasjon i årene før verdenskrigen.

Trump-innlegg

Annonse

Alles øyne var rettet mot trioen Xi, Putin og Kim, men statlige medier i Kina viste kun små øyeblikk med de tre sammen, mens utenlandske medier ble holdt på avstand og fikk beskjed om å ikke filme eller ta bilder av lederne.

Kinas president Xi Jinping (i midten), Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un kan ses på en storskjerm sammen med andre ledere idet de ankommer Den himmelske freds plass i forkant av militærparaden. Andy Wong / AP / NTB

Mens paraden pågikk, satt USAs president Donald Trump i Washington. I et innlegg på Truth Social spurte han om Xi kommer til å anerkjenne USAs bidrag i krigen.

Trump avsluttet innlegget med ordene:

– Jeg ønsker president Xi og det fantastiske kinesiske folk en flott og varig feiring. Vennligst overrekk mine varmeste hilsener til Vladimir Putin og Kim Jong-un, mens dere konspirerer mot USA.

Annonse

Xi nevnte ikke USA ved navn i sin tale, men ga uttrykk for takknemlighet overfor land som hjalp Kina med å slå tilbake den japanske invasjonen.