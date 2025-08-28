WFP: Gaza er ved et bristepunkt

Desperasjonen øker på Gazastripen, der FN har erklært hungersnød. AP / NTB

– Desperasjonen blir stadig større, og jeg så det med egne øyne, forteller McCain etter et møte med alvorlig underernærte palestinske barn.

Denne uka har McCain besøkt Deir al-Balah og Khan Younis, og hun legger ikke skjul på at hun ble rystet over synet som møtte henne.

– Jevnet med jorden

– Synet som møtte oss var total ødeleggelse. Det er i praksis jevnet med jorden, og vi så mennesker som er ekstremt sultne og underernærte, forteller hun.

– Gaza er ved et bristepunkt, sier McCain.

WFP-sjefen besøkte blant annet sykehus og møtte underernærte barn og gravide kvinner.

Barna er «ugjenkjennelige» sammenlignet med bilder som ble tatt av dem da de fortsatt fikk nok mat, sier McCain.

Ifølge FN-eksperter opplever rundt 500.000 mennesker i Gaza hungersnød.

– Dråpe i havet

Israel slipper ifølge WFP nå inn rundt 100 lastebiler i døgnet med nødhjelp, men det er langt fra nok.

– Dette er fortsatt en dråpe i havet når vi snakker om hjelp til rundt 2,1 millioner mennesker, konstaterte WFPs svenske visedirektør Carl Skau onsdag.

Før krigen ble det daglig fraktet inn minst 500 lastebillass med forsyninger til Gaza, og behovene er langt større nå som følge av de massive ødeleggelsene etter israelske angrep.

Lagre er tømt, og det er akutt behov for alt fra mat og medisinsk utstyr til vann, drivstoff og elektrisitet.