Wennesland om Gaza-avtalen: Avgjørende for å komme videre

USAs president Donald Trump kunngjorde natt til torsdag norsk tid at Israel og Hamas er enige om en første fase av en fredsavtale for Gaza. Den innebærer bl.a. utlevering av gisler fra Hamas til Israel og løslatelse av palestinske fanger i Israel.

– Det avgjørende videre er et problemløsningsforum. Når det blir brudd i den ene eller andre retningen, så må man ta ned disse tingene med en gang. Og jeg er litt usikker på om man er kommet på plass med det, understreker Tor Wennesland overfor NRK.

Han er tidligere FNs spesialkoordinator for fredsprosessen for Midtøsten fra 2020 og fram til januar i år.

Avtalen med gislene og de palestinske fangene er det første avgjørende skrittet for å komme videre med de brede langsiktige spørsmålene, understreker han.

Komplisert

Wennesland understreker at det blir komplisert å få gjennomført dette. Levende og døde gisler må samles. Det må også forflyttes ganske mange fanger fra israelske fengsler. Den overleveringen vil ta en til to uker, for antallet er høyt.

– Når det gjelder den humanitære situasjonen, så er Gaza i komplett kaos. Det er ikke slik at den annonseringen fører til at det plutselig er orden og rede i Gaza. Det blir vanskelig å få forsyninger inn i Gaza, og det er ikke en sikkerhetssituasjon som er holdbar. Den biten blir kaotisk, og vi kommer til å få mange vanskelige situasjoner som må håndteres, sier han.

Heian-Engdal: Skeptisk glede

Det er positivt at en våpenhvileavtale ser ut til å undertegnes av Israel og Hamas, men dette er ingen fredsavtale, understreker historiker Marte Heian-Engdal.

– Jeg er lettet på vegne av alle som nå enten får sine kjære hjem i live, eller levningene, så de kan få tatt farvel i Israel, og på vegne av sivilbefolkningen i Gaza som nå kan få en pustepause fra et to år langt mareritt og en kamp for livet, sier Heian-Engdal til NTB.

Men dette kunne ha vært oppnådd for mange, mange måneder siden, understreker hun.

– Kanskje kunne flere gisler overlevd, og mange flere palestinere ville vært i live, sier Heian-Engdal.

Hun understreker at det utelukkende er en god nyhet at en våpenhvileavtale nå ser ut til å bli undertegnet.

– Det som ikke er så positivt, er at man omtaler det som en fredsavtale – det er direkte villedende. Så kort oppsummert er vel min første vurdering «skeptisk glede», sier hun.

Støre: – Det gir håp

Gaza-avtalen gir håp om at lidelsene kan ta slutt, men mye arbeid gjenstår, og veien til fred er lang, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Det er positivt at Israel og Hamas nå skal være enige om våpenhvile, løslatelse av gisler og humanitær bistand, som et første steg mot fred. Det gir håp om at lidelsene kan ta slutt, selv om mye arbeid gjenstår, og veien til fred fremdeles er lang, sier Støre til NTB.

– Jeg vil gi honnør til USA og USAs president Donald Trump som har lagt grunnlaget for dette gjennombruddet. Jeg vil i tillegg anerkjenne landene i regionen, Qatar, Egypt og Tyrkia, for deres viktige bidrag, sier Støre videre.

Det er nå helt avgjørende at alle parter respekterer og følger opp avtalen, understreker Støre. Alle gisler må løslates, en permanent våpenhvile må sikres, kampene må stanse, og ikke minst må umiddelbar nødhjelp få uhindret tilgang, sier han.

– Norge er rede til å bidra der vi kan i arbeidet for en varig fred, sikkerhet og verdige liv for folk både i Israel og Palestina, sier Støre.

Dette vet vi om Gaza-avtalen Avtalen skal ifølge Reuters signeres klokka 11 og tre i kraft umiddelbart.



Alle de 20 israelske gislene som fortsatt lever, skal frigis av Hamas. I bytte skal Israel utveksle 2000 palestinske fanger, sier en Hamas-representant til AFP.



1700 av disse fangene skal ha blitt fengslet i løpet av krigen.



Israel har sagt at de forventer at de første gislene overleveres lørdag. De skal være overlevert senest mandag.



Samtidig skal det israelske militæret (IDF) trekke styrkene sine gradvis tilbake til forhåndsbestemte linjer i Gaza. IDF har sagt at de er i gang med dette.



Minst 400 lastebiler med nødhjelp skal slippe inn til Gaza de første fem dagene. Senere skal omfanget øke. Før Hamas utløste krigen med angrepet mot Israel 7. oktober 2023, ble det i gjennomsnitt kjørt inn 500 lastebiler med forsyninger til Gaza hver dag.



Fordrevne palestinere skal kunne dra tilbake til Nord-Gaza og Gaza by umiddelbart.



Avtalen skal godkjennes av det israelske sikkerhetskabinettet torsdag ettermiddag.



Forhandlinger skal deretter gå i gang om neste del av avtalen.



Både Israel og Hamas har bekreftet at de er enige om en avtale.



Mange detaljer om avtalen er fortsatt uklare, blant annet om Hamas skal avvæpnes. Kilde: NTB/AFP/Reuters

Midtøsten-ekspert: Fører ikke til en slutt på Palestina-konflikten

Avtalen mellom Israel og Hamas kan få slutt på den nåværende krigen på Gaza, men fører ikke til noen løsning på Palestina-konflikten, mener Midtøsten-ekspert.

– Den ligger akkurat like uløst som før, sier professor emeritus Nils Butenschøn til NTB torsdag morgen.

Han har fulgt Midtøsten-konflikten tett siden 1980-tallet.

Denne avtalen er først og fremst avgjørende viktig for de israelske gislene, mener han.

Første del av avtalen innebærer at alle de 20 levende israelske gislene trolig frigis av Hamas mandag. I bytte løslater Israel 2000 palestinske fanger.

– Den politiske krisen i Israel er ikke løst



Den innebærer også stans i krigshandlingene og den innledende israelske tilbaketrekkingen, mens det angivelig skal være nye forhandlinger om avvæpning av Hamas.

Mens det kan bety en slutt på Hamas slik vi kjenner det, fortsetter Israel som før, understreker Butenschøn.

– Den politiske krisen i Israel er ikke løst. Konsekvensen for det politiske systemet og statsminister Benjamin Netanyahu blir en av de viktige linjene å følge, sier han.

– Vi har aldri vært så nær som nå

En avslutning på krigen i Gaza har aldri vært så nær som nå, sier den svenske Midtøsten-forskeren Anders Persson. Men han advarer om at ting fort kan gå feil.

– Det ser jo ut som om det er klappet og klart. Og vi har aldri vært så nær som nå. Det ser ut som om alle parter er enige om dette, selv om hele planen ikke er publisert ennå, sier Persson til nyhetsbyrået TT torsdag morgen.

Han er dosent og forsker ved Linnéuniversitetet.

– Forbeholdet her er at det trolig kommer til å være ting som går feil på veien, føyer han til.

– Og jeg tror også at det kommer til å bli en del drama, to skritt fram og ett skritt bakover. Men det er en stor dag.

Han påpeker at avtalen ikke inneholder noen langsiktige løsninger på konflikten mellom Israel og Palestina. I likhet med flere andre forskere peker han også på at den kan inneholde elementer som ikke er kjent for offentligheten.

Flyktninghjelpen: Langt fram

Gaza-avtalen gir et glimt av håp etter to år med ubarmhjertig død, ødeleggelse og fordrivelse i Gaza, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

– Det er uendelig langt fram til en fredsavtale, men det er avgjørende gjennombrudd, sier Egeland til NTB.

– Flyktninghjelpen vil i dag be Israel om grønt lys for å bringe inn mange hundre lastebiler med livreddende nødhjelp til Gaza. Dette er hjelp som har blitt nektet adgang av israelske soldater hver dag siden 3. mars. Vi forutsetter at Israel vil nå si ja. For hvis de sier nei til Flyktninghjelpen og andre ikke-statlige store hjelpeorganisasjoner, så kan ikke Trump-planen gjennomføres, sier Egeland.

Han trekker fram at Flyktninghjelpen er leder for organisasjonene som driver med nødboliger.

– Nå er fire av fem familier i Gaza uten en bolig, for den er enten helt eller delvis ødelagt. Så dette er en av de største gjenoppbyggings- og nødhjelpsoppgavene i moderne tid, sier generalsekretæren.

Han ber nå folk å gi penger slik at organisasjonen blant annet kan sørge for drikkevann fra renseanlegg på Gazastripen.

– Stor diplomatisk prestasjon

EUs utenrikssjef Kaja Kallas omtaler Gaza-avtalen om våpenhvile og løslatelse av gisler som en stor diplomatisk prestasjon.

– Dette er en reell sjanse til å få slutt på en ødeleggende krig og sikre løslatelse av alle gislene, skriver hun på X.

– EU vil gjøre det vi kan for å støtte gjennomføringen, sier Kallas.

Eide: – Lagt tydelig press

– Jeg ønsker velkommen nyheten om at Israel og Hamas har blitt enige om første del av en avtale, basert på president Trumps fredsplan, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en epost til NTB om avtalen mellom Israel og Hamas.

– Dette er oppløftende nyheter.

Eide sier at han anerkjenner den store diplomatiske innsatsen som USA, Qatar, Egypt og Tyrkia har lagt ned for dette gjennombruddet. Overfor NRK er han tydelig på at USAs rolle den siste tiden har vært viktig.

– I de siste ukene og dagene har de faktisk gjort en veldig god jobb ved å legge veldig tydelig press på begge parter, sier Eide og viser til at USA har samordnet seg med særlig Qatar, Egypt og Tyrkia, land som har jobbet langsiktig med å få til en løsning på konflikten.

– Qatar, Egypt og USA har over tid ledet disse forhandlingene, problemet har vært at forhandlingene bare har vært om biter, nå har man en helhetlig ramme, sier Eide.

– Begynnelsen på slutten

– Selv om man kan si at man gjerne skulle visst mer om tidslinjer og detaljer, så er det elementer i dette som burde gå. Hvis det er vilje nok på begge sider, og hvis støtten er tydelig nok fra berørte land, så er det faktisk mulig at dette er begynnelsen på slutten, mener han.

Eide understreker samtidig at det foreløpig er viktig å ta forbehold ettersom det kan finnes krefter på begge sider som egentlig ikke ønsker at dette skal være over.

– Nå er det viktig at alle parter følger opp sin del av avtalen, slik at vi kan starte på den lange veien mot varig fred og trygghet for befolkningene i så vel Palestina som Israel. Norge står klar til å bidra der vi kan, sier Eide.

– Hvis verdenssamfunnet står samlet nok og støtter opp denne Trump-planen som er i ferd med å bli en avtale mellom partene, så kan det være at vi rett etter at vi har markert toårsdagen for 7. oktober, faktisk ser at denne krigen går mot slutten. Jeg er mer optimistisk nå enn på veldig lenge, sier Eide.