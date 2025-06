Washington forbereder militærparade – stridsvogner skal rulle gjennom gatene

Flere enn 25 Abrams-stridsvogner skal lørdag rulle gjennom gatene i den amerikanske hovedstaden Washington D.C. De får følge av pansrede kjøretøyer og artilleri, mens militærhelikoptre og veteranfly vil fly over byen. Flere tusen soldater skal også delta.

Hæren venter at flere hundre tusen mennesker møter opp for å overvære begivenheten.

– Vi er forberedt på et enormt oppmøte, sa Matt McCool i sikkerhets- og livvakttjenesten Secret Service nylig.

Truer med maktbruk

De siste dagene har USA vært preget av protestene og sammenstøtene i Los Angeles. Demonstranter har støtt sammen med soldatene fra nasjonalgarden som Trump har sendt til byen, i strid med ønskene til myndighetene i California.

Trump hadde tirsdag et tydelig budskap til dem som måtte ha planer om protester mot paraden i Washington.

– De som ønsker å demonstrere, vil bli møtt med svært stor maktbruk, sa han.

Feiringen av hærens 250-årsdag har lenge vært planlagt, men det var Trump som tok initiativ til militærparaden.

Selv om den holdes på hans 79-årsdag, insisterer presidenten på at det ikke er snakk om noen bursdagsfeiring.

– Det er min bursdag, men jeg feirer ikke bursdagen min, sa han til pressefolk tidligere denne uken.

– Vulgær forestilling

Forsikringene har ikke overbevist Trumps kritikere. En av dem er Gavin Newsom, Californias guvernør.

Han hevder Trump tvinger hæren til å sette opp «en vulgær forestilling for å feire bursdagen sin, akkurat som andre mislykkede diktatorer har gjort før».

Den demokratiske senatoren Jack Reed kommer med en lignende anklage.

– Dette handler bare om Trumps ego og å gjøre alt «ham». Noe jeg mener stiller militæret i et dårlig lys, sier Reed.

Den amerikanske hæren ble grunnlagt 14. juni 1775, året før USAs uavhengighetserklæring. På samme dato i 1946 ble Trump født.

Faren hans sendte ham på en militær kostskole, og angivelig har Trump hatt sans for militær pomp og prakt helt siden da.

Fransk inspirasjon

Selv om USA er verdens desidert største militærmakt, har landet ingen sterk tradisjon for militærparader.

Forrige gang det var en stor militærparade i Washington, var da seieren i den første Irak-krigen skulle feires i 1991.

I Trumps første periode som president var han til stede under en militærparade i Paris. Han la da planer om parade i Washington som skulle være større enn den franske.

Bekymring for kostnadene og for at stridsvognene kunne ødelegge gatene, skal ha ført til at ideen ble droppet.

Nå gjør han imidlertid alvor av planene. I hovedstaden er metallplater lagt ut på strategiske plasser slik at gatene skal tåle tyngden av stridsvognene.

Gylne riddere

I paraden skal det ikke bare være soldater og pansrede kjøretøyer. I henhold til planene skal også 34 hester, to muldyr og en hund være med.

Et fallskjermkompani fra hæren – med kallenavnet «Gylne riddere» – vil dale ned fra himmelen og presentere et flagg for president Trump.

Feiringen av hærjubileet er allerede i gang andre steder i landet. Trump talte under en feiring på en militærbase i North Carolina tirsdag.

Her kalte han demonstrantene i Los Angeles «dyr» og en «utenlandsk fiende». Demonstrasjonene begynte som protester mot Trumps deporteringer av papirløse innvandrere.

Senere samme dag hevdet guvernør Newsom i California at Trump går til angrep på demokratiet i USA.

Lørdag planlegges protester mot Trump en lang rekke steder i USA. Demonstrantenes slagord er «ingen konger», og de kaller dagen «No Kings Day».

Trump kalte demonstrantene i Los Angeles «dyr» og «en utenlandsk fiende» da han talte under markeringen på Fort Bragg tirsdag. Karl DeBlaker / AP / NTB

Soldater følger med på stridsvognene som snart skal rulle gjennom gatene i Washington D.C. Bildet ble tatt på en jernbanestasjon i Jessup i Maryland mandag. Stephanie Scarbrough / AP / NTB

Høye gjerder settes opp i Washington i forkant av lørdagens militærparade. Jacquelyn Martin / AP / NTB

Et par går forbi mens gjerder settes opp i Washington i forkant av militærparaden. Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB

En demonstrant foran soldater fra nasjonalgarden i Los Angeles i helgen. Eric Thayer / AP / NTB

En demonstrant foran en brennende drosje i sentrum av Los Angeles. Eric Thayer / AP / NTB

Politi avfyrer ikke-dødelig ammunisjon i forbindelse med protestene i Los Angeles. Eric Thayer / AP / NTB

Sammenstøt mellom politi og demonstranter i sentrum av Los Angeles i helgen. Jae Hong / AP / NTB

En demonstrant pågripes av politi i sentrum av Los Angeles. Eric Thayer / AP / NTB

Soldater fra USAs nasjonalgarde utenfor et fengsel i sentrum av Los Angeles i helgen. Jae Hong / AP / NTB

Presidentene Donald Trump og Emmanuel Macron under en militærparade i Paris på den franske nasjonaldagen i 2017. Angivelig var det her Trump fikk ideen om en militærparade i Washington. Michel Euler / AP / NTB