Vy-kontrakt på Sørlandet: ESA går til sak mot Norge

Go-Ahead Nordic driver Sørlandsbanen. I fjor foreslo regjeringen å tildele Vy en midlertidig kontrakt om å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen uten å gjennomføre konkurranse. Tor Erik Schrøder / NTB

Det kommer fram i en pressemelding fra EFTAs overvåkingsorgan.

Tilsynet mener Norge har brutt EØS-reglene som krever konkurranse ved tildeling av kontrakter for passasjertog.