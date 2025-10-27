Vy-kontrakt på Sørlandet: ESA går til sak mot Norge
EØS-tilsynet ESA åpner formell sak mot Norge grunnet tildelinger av jernbanelinjer til Vy.
Go-Ahead Nordic driver Sørlandsbanen. I fjor foreslo regjeringen å tildele Vy en midlertidig kontrakt om å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen uten å gjennomføre konkurranse.
Det kommer fram i en pressemelding fra EFTAs overvåkingsorgan.
Tilsynet mener Norge har brutt EØS-reglene som krever konkurranse ved tildeling av kontrakter for passasjertog.