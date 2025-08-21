Vurderer «vollgrav»-grep mot Russland

Region Södra Karelen, som ligger i sørøstlige Finland ved den russiske grensen, ser på mulighetene for å endre på Saima-kanalen. Saima er en kanal mellom Villmanstrand (finsk: Lappeenranta) i Finland og Vyborg i Russland, og forbinder innsjøen Saimen med Finskebukta.

Omtrent halvparten av kanalen ligger i dag på russisk territorium. Nå ønsker stemmer i Finland å endre den slik at den kun ligger på finsk side, ifølge kringkasteren Yle, Aftonbladet og svensk TV 4. Foreløpig foreligger det dog ikke et konkret forslag for hvordan en ny kanaltrasé kan se ut.

Saima-kanalen avbildet i nærheten av byen Villmanstrand i Finland. Foto: Petri Tapola / Wikimedia Commons

Det er partiet Centern som har kommet med forslaget om endringen av kanalen. Får man endret kanalløpet slik at Saima kun ligger på finsk territorium, vil den kunne fungere som en vollgrav mot Russland, ifølge partiet.

– Finansieringen av dette kan gjøres via forsvarsbudsjettet, mener Center-politiker Jari Karhu, ifølge TV 4. Han estimerer en kostnad på rundt 1,5 milliarder euro.

Etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022, er det knapt trafikk igjen i Saima-kanalen, skriver TV 4. Før dette ble kanalen brukt av omtrent tusen skip i året.

Tidligere i sommer omtalte Dagsavisen at et tysk selskap vil opprette en europeisk barriere av myr mot Russland.

Selskapet tar til orde for å restaurere myrlandskap øst i Finland, Baltikum, Polen, Ukraina og Romania, i tillegg til ytterligere områder i Øst-Tyskland. Myrene skal fungere som en naturlig militær barriere mot Russland, men samtidig tjene et klimahensyn i fredstid.

– Med en åpen og nysgjerrig tilnærming vil jeg si det er ganske originalt. Dette har jeg ikke hørt om før, sa Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole, til Dagsavisen i den forbindelse.

