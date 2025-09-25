Vraket av valgkomiteen – Ek redd at Hovland tar KrFU for mye mot høyre

Ingrid Olina Hovland får kamp om lederjobben i KrFU. Jonas Ek mener å ha sterk støtte i ungdomspartiet.

Ingrid Olina Hovland var generalsekretær i KrFU og er enstemmig innstilt som ny leder. Nå utfordres hun.

Innenriks

Per Anders Hoel
Politisk journalist i Vårt Land
Bjørgulv K. Bjåen
Journalist i Vårt Land
Une Bratberg
journalist I Vårt Land
Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Mandag kom innstillingen fra valgkomiteen i KrFU: Ingrid Olina Hovland som ny leder, Torkel Bjuland som ny andre nestleder – han er lillebror til avtroppende KrFU-leder Hadle Bjuland. 

Erik Rønhovde er første nestleder, men står ikke på valg, og beholder derfor vervet ett år til.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

likestillingsdebatt krfu jonas ek innenriks ingrid olina hovland nyheter ledervalg
Powered by Labrador CMS