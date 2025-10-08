EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen beskylder Russland for å drive hybridkrig og sier at Europa er nødt til å svare. Pascal Bastien / AP / NTB

– Vi skal kalle det for hva det er. Det er en hybridkrig, og vi skal ta det meget alvorlig, sier EU-kommisjonens president i en tale i EU-parlamentet onsdag.

Hun sier også at noe «nytt og farlig» har begynt å skje i luftrommet over Europa, og at det ikke bare kan være snakk om russisk uaktsomhet.

– Bare i løpet av de to siste ukene har russiske MIG-kampfly krenket Estlands luftrom, og droner har fløyet over kritisk viktige steder i Belgia, Polen, Romania, Danmark og Tyskland. Passasjerfly er blitt stående på bakken, mens kampfly er sendt på vingene, sier hun.

Hun etterlater ingen tvil om at hun mener Russland er ansvarlig.

– Det er ledd i et bekymringsfullt mønster av økende trusler. På tvers av EU er undersjøiske kabler blitt kuttet. Lufthavner og transportsentre er blitt lammet av dataangrep, og valgkamper er blitt rammet av ondsinnede forsøk på innflytelse, sier von der Leyen videre.

Hun mener at hendelsene er ment å «dvele i tussmørket av benektelse», men at det utvilsomt ligger en bevisst aktør bak.

– Europa blir nødt til å svare. Vi skal undersøke alle episoder, og vi må ikke vike tilbake for å tildele ansvar, sier hun.