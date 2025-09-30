Voldsrisiko for helsepersonell: – De trenger bedre beskyttelse

– De som står i førstelinjen trenger åpenbart bedre beskyttelse i møte med pasienter det er grunn til å frykte at vil opptre voldelig og truende. Jeg mener det bør gjøres endringer både i lovverk og i retningslinjer for å få dette til, sier Frp-veteran Bård Hoksrud, som også er 2. nestleder i det største opposisjonspartiet på Stortinget.

Forrige mandag sa lederen i Ambulanseforbundet, Silje Ringlund, til Dagsavisen at det tragiske drapet på en svensk ambulansearbeider like gjerne kunne skjedd i Norge, og at ansatte i den norske ambulansetjenesten opplever vold og trusler daglig.

– Det er bare unntaksvis at vi vet hva som venter oss når vi drar ut. Det eneste vi har å forholde oss til er oppdragsteksten fra AMK-sentralene, forklarte Ringlund.