Det var store demonstrasjoner mot regjeringspartiet Georgisk Drøm på lokalvalgsdagen i Georgia. Opposisjonsleder ba folk stille opp for å redde demokratiet. Zurab Tsertsvadze / AP / NTB

Da 75 prosent av valgkretsene hadde rapportert inn sine resultater, sa den statlige valgkommisjonen at Georgisk Drøm hadde sikret flertall i alle kommunestyrer. Partiets kandidater vant også soleklart i ordførervalget i alle byene, ifølge kommisjonen.

Titusener svarte samme dag på opposisjonens oppfordring til å samles for å redde demokratiet. Med EU-flagg og georgiske flagg strømmet folk til Frihetsplassen, sier en AFP-journalist som var vitne til demonstrasjonen.

Da demonstranter forsøkte å komme seg inn i presidentpalasset, skjøt politiet tåregass og brukte vannkanoner mot dem. Myndighetene hadde på forhånd varslet at de ville slå hardt ned på dem som ønsket «en revolusjon».

– Alle som har vært med på denne voldshandlingen, kommer til å bli straffeforfulgt, advarte statsminister Irakli Kobakhidze. Uten å komme med noen dokumentasjon hevdet han at regjeringen har avverget «et kuppforsøk planlagt av utenlandske etterretningstjenester».

Det vanligvis dempede lokalvalget har fått mye oppmerksomhet, og mange anser at mye står på spill etter måneder med razziaer mot uavhengige medier, begrensninger på sivilsamfunnet og fengsling av titalls aktivister og opposisjonspolitikere.

En av dem som ba folk demonstrere på valgdagen som en siste sjanse til å redde demokratiet er den fengslede eksstatsministeren Mikheil Saakasjvili.

Georgisk Drøm fremstilte seg opprinnelig som et alternativ til Saakasjvilis reformer, men kritikerne mener partiet har endret kurs i russisk retning etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022.