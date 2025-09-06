Voldshendelse på Torshov etterforskes som drap

Politiets innsatsleder Anders Rønning snakket med pressen utenfor leiligheten der en person ble funnet død lørdag kveld. Thomas Fure / NTB

Politiet har pågrepet én mann i nærområdet som de knytter til åstedet, opplyser innsatsleder Anders Rønning til pressen på stedet.

Han sier at vedkommende siktes for drap eller medvirkning til drap, ifølge TV 2.

Politiet er på Torshov i Oslo med flere patruljer etter melding om en alvorlig voldshendelse i en leilighet. Thomas Fure / NTB

Det skal ha blitt funnet gjenstander som kan ha blitt brukt i hendelsen, men politiet kan foreløpig ikke slå fast dette.

Samtidig søker politiet med flere patruljer, politihelikopter og hundepatruljer etter flere involverte personer.

Erklært død på stedet

Politiet fikk raskt kontroll på en alvorlig skadet person i en leilighet.

– Det ble iverksatt livreddende førstehjelp umiddelbart. Personen er nå erklært død på stedet, skriver operasjonsleder Alexander Østerhaug i politiloggen klokken 20.27.

Politiet bekrefter overfor NRK at saken etterforskes som drap.

Flere personer er sett løpende fra stedet. Politiet jobber i den aktuelle leiligheten samtidig som at de leter etter personene som har flyktet.

Stort søk etter flere

Operasjonslederen opplyser at det er uvisst om de som har flyktet forlot stedet til fots eller i bil. Politihelikopter, hundepatruljer og en stor mengde patruljer deltar i søket.

Et vitne skal ha sett tre til fire personer løpe fra stedet, opplyser Østerhaug til NRK.

– Vi jobber ut fra flere hypoteser, og det er for tidlig å si noe om motivet til gjerningspersonen eller gjerningspersonene, sier Østerhaug.

Det skal ikke være fare for andre personer i området.

Den første meldingen om hendelsen kom klokken 19.57 lørdag kveld.