Vold og trusler en del av hverdagen for ambulansefolk: – Prøvde å knivstikke meg

Paramedisiner Per Fredrik Gustavsen (til venstre) og Steinar Olsen, leder for Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus. FOTO: Kenneth Stensrud

– Det er i noen tilfeller livsviktig at vi sitter med et noenlunde samstemt situasjonsbilde. Manglende informasjonsdeling er en indirekte trussel mot liv og helse.

Det sier Steinar Olsen til Dagsavisen. Han har over 40 års erfaring fra ambulansetjenesten og er nå leder for Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus.



Han snakker om sikkerheten for både pasienter, sine egne ansatte og annet helsepersonell i felt. Problemet er manglende deling av informasjon om pasienters sykdomsbilde og atferd, som igjen skyldes manglende rutiner, ikke samkjørte datasystemer, lovverk og hensyn til personvern.