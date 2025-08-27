VM i gatefotball: – Det mest fantastiske jeg har vært med på i hele mitt liv

Over 500 fotballspillere fra hele verden er med når Frelsesarmeen arrangerer årets VM i gatefotball, midt i sentrum av Oslo.

Det var mange fremmøtte på åpninga av VM i gatefotball lørdag. Foran med flagget er den norske landslagskapteinen Carlos Eduardo Castro.
Det var mange fremmøtte på åpninga av VM i gatefotball lørdag. Foran med flagget er den norske landslagskapteinen Carlos Eduardo Castro.

Innenriks

Ylva Lie Bjerke
Journalist
Publisert

Det jubles fra tribunene på begge sider av fotballbanen. Norge har akkurat tapt straffesparkkonkurransen mot Danmark. Det er surt. I cirka fem minutter. 

– Resultatmessig gikk det kanskje ikke som vi håpa, men kampmessig! Gutta fighta, og vi hadde bare oddsene mot oss følte jeg, sier Carlos Eduardo Castro. 

Han er kaptein på det norske herrelandslaget i gatefotball, og må på ingen måte kjempe for å holde maska. Det er pur glede og stolthet å lese over hele ansiktet hans. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

vm i gatefotball innenriks frelsesarmeen fotball nyheter rusomsorg
Powered by Labrador CMS