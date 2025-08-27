VM i gatefotball: – Det mest fantastiske jeg har vært med på i hele mitt liv
Over 500 fotballspillere fra hele verden er med når Frelsesarmeen arrangerer årets VM i gatefotball, midt i sentrum av Oslo.
Det var mange fremmøtte på åpninga av VM i gatefotball lørdag. Foran med flagget er den norske landslagskapteinen Carlos Eduardo Castro.
Mette Randem/Frelsesarmeen
Innenriks
Det jubles fra tribunene på begge sider av fotballbanen. Norge har akkurat tapt straffesparkkonkurransen mot Danmark. Det er surt. I cirka fem minutter.
– Resultatmessig gikk det kanskje ikke som vi håpa, men kampmessig! Gutta fighta, og vi hadde bare oddsene mot oss følte jeg, sier Carlos Eduardo Castro.
Han er kaptein på det norske herrelandslaget i gatefotball, og må på ingen måte kjempe for å holde maska. Det er pur glede og stolthet å lese over hele ansiktet hans.