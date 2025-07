Vinbondens klimakamp

– På grunn av stadig mindre regnvann, fuktighet og mer utbredt tørke, tror jeg industriell vinproduksjon vil være over om 20 år, i enkelte områder. Naturlig produksjon vil vare lenger. Det kan ingen benekte.

Det sier Matteo Garberoglio til Dagsavisen.

Matteo og broren Luca er ansvarlig for vinmarkene til Azienda Agricola Carussin. Matteo snakker med Dagsavisen fra San Marzano Oliveto i Piemonte, Italia.

Han er lidenskapelig opptatt av å drive den 130 mål store vingården med naturlige virkemidler, og er overbevist om at det er nøkkelen til gårdens fremtid i vinproduksjon. Inntil videre.

Matteo Garberoglio finpusser på drueplantene sine. FOTO: Privat

Fire forskjeller på naturvin og økologisk vin Drueproduksjon Økologisk vin: Druer dyrkes uten syntetiske sprøytemidler, kunstgjødsel eller genmodifisering. Økologisk drueproduksjon i EU merkes med sertifiseringen kalt «EU-bladet».

Naturvin: Er også økologisk dyrket, men ikke nødvendigvis sertifisert.

Bruk av svovel Økologisk vin: Det er tillatt å tilsette begrensede mengder svovel for stabilisering og konservering.

Naturvin: Helst ingen tilsatt svovel under produksjon. Noen bruker helt minimale mengder, ved unntak.

Vinproduksjonen Økologisk vin: Åpner for enkelte tilleggsstoffer som gjær og andre hjelpemidler under produksjon.

Naturvin: Ingen tilleggsstoffer brukt under produksjon, på generell basis.

Filosofi Økologisk vin: Fokus på miljøvennlig landbruk.

Naturvin: Ofte omtalt som såkalt «lavintervensjonsvin». Hele prosessen skal være så naturlig som mulig – fra druedyrking til tapping og lagring.

– Vi er en familiegård som har holdt på her i fem generasjoner. Vi driver hele vingården vår på en naturlig måte. Vi bruker ingen syntetiske kjemikalier med unntak av kobber og svovel, for å beskytte vinmarken mot mugg og plantesykdom. I produksjonen bruker vi kun druene. Vi bruker ikke gjær, enzymer, sulfider, syrer eller andre stoffer under produksjon.

– Ingrediensene er kun druer og masse erfaring, sier Garberoglio.

Mandler og druer

Piemonte er et fylke helt nordvest i Italia. Ifølge Italias svar på SSB var Piemonte landets femte største produsent av vin, med en produksjon på nesten 195 millioner liter, skriver kringkasteren Rai. Vinbøndene i fylket er spent på hva klimaendringene vil bringe.

– Hvis det om 50 år blir like varmt i Piemonte som i Nord-Afrika, vil det ikke være mulig å produsere druer her, ifølge Garberoglio.

Matteo Garberoglio har også tidligere bodd i Oslo, og snakker litt norsk. FOTO: Privat

Ifølge han snakker flere i Piemonte om å i fremtiden dyrke mandler i stedet for vindruer, og påpeker at man i dag dyrker eksotiske frukter som banan og mango på øya Sicilia, sør for det italienske fastlandet.

– Om 25–30 år må nok vi også tenke annerledes om hva vi skal produsere. Vi er nødt til å tilpasse oss. Noe annet ville vært å kjempe mot vindmøller. Mennesker er skapt for å flytte på seg. Vi har alltid flyttet på oss, og kultivert verden. Vinproduksjonen er intet unntak, sier Garberoglio.

På grunn av varmen som kryper oppover Europa, tror Garberoglio at Europas vinlandskap vil se helt annerledes ut om ikke mange år.

– Jeg tror Norge, innen 50 år, vil oppleve en vineksplosjon, sier Garberoglio.

Skiftende vinlandskap

Ifølge en oversikt av det britiske magasinet The Economist, er produksjon av for eksempel Chardonnay-vin nå mulig i enkelte deler av Essex i Storbritannia. Innen utgangen av århundret vil store deler av tidligere yndede områder både i Spania, Italia og Sør-Frankrike ikke lenger være egnet for denne druen.

Store deler av sentrale Tyskland og Vest-Polen vil ha bedre temperaturforhold for produksjon av vinen.

Jørgen Ljøstad ser også mot Storbritannia. Han har vært vinimportør i 20 år, og importerer nå naturvin til Norge.

– England har ikke hatt klimaforholdene til å lage vin før de siste 20 årene. Det har vært for mye nedbør og for få soldager. I dag har England et bedre klima enn hva Champagne har, hvor de har slitt med for mye sukker i druene sine, sier Ljøstad.

Infiserer druer, planter og blomster

Han forklarer hvordan det har blitt lettere å produsere naturlig og økologisk vin de siste 30 årene.

Jørgen Ljøstad har jobbet med vinimport i 20 år. FOTO: Vita Ljøstad

– Desto tørrere klima man har, jo mindre problemer har man med sopptyper som infiserer druene, plantene og blomstene. Man trenger da mindre sprøyting for å unngå råte.

I områder som Mosel i Tyskland eller Alsace i Frankrike, der høy luftfuktighet og kjølig klima historisk har gjort økologisk drift krevende, har klimaendringene ført til varmere og til dels tørrere vekstsesonger. Dette har gjort slike regioner bedre egnet for økologisk vinproduksjon enn tidligere.

På Sicilia, hvor Ljøstad holder til, har det tidligere knapt regnet mellom april og september. Han forteller om nye ekstreme regnværsmengder midt på sommeren, og en påfølgende råte som slo rot i vinmarkene.

Den tok livet av så mye som halvparten av enkelte bønders vinmarker, som med sin mangeårige erfaring med vinproduksjon sto forsvarsløse i møte med de nye værforholdene.

God vin – inntil videre

En drueklase klar for produksjon. FOTO: Privat

Ifølge en rapport fra International Organisation of Vine and Wine (OIV), var den globale vinproduksjonen i 2024 på sitt laveste siden 1961. Rapporten påpeker at klimaendringer er en av hovedårsakene til produksjonsnivået.

Italia er allikevel fremdeles verdens største vinprodusent. I 2024 er det estimert at Italia produserte svimlende 4,4 milliarder liter vin. Ifølge EU-rapporten «Utsikter for EUs vinsektor», er også et generelt lavere forbruk mye av årsaken. Sammenlignet med 1960-tallet drikker for eksempel tradisjonelt vinglade Frankrike 65 prosent mindre vin per person.

Selv etter årtusenskiftet falt forbruket per person med 30 prosent i både Frankrike, Spania og Italia.

Rapporten peker på at unge ikke drikker like mye vin som før, blant annet på grunn av et økt fokus på helse. Det er også en økende etterspørsel etter vin med lavere alkoholinnhold.

Men naturvin vin, som Garberoglio produserer, har ikke blitt rammet av forbruksfallet – tvert imot.

Stadig flere kjøper heller naturvin eller organisk vin. I 2024 var 19,7 prosent av Italias vinmarker økologiske – en økning på 138 prosent siden 2012.

Naturlig motstand

Matteo Garberoglio i Piemonte sier det er en fordel å produsere naturvin i møte med tørken som klimaendringene fører med seg. Vinteren og våren i år har vært temmelig fuktige på vingården i San Marzano Oliveto.

– I fjor var det veldig vått, og det var det vært helt fram til april i år. Nå er det relativt tørt. Det verste som kan skje planene nå, er kraftig hagl, sier Garberoglio, og har troen på at denne årgangen blir bra.

Garberoglio mener problemet med industriell vinproduksjon er en tendens til å være overbeskyttende og for involvert i prosessen, og at plantene allerede har en rekke naturlige prosesser som holder dem i live.

Naturlig plante- og gressvekst hjelper til med å regulere fuktighetsnivået i jorda. FOTO: Privat

– Om man lar de leve, tilpasser de seg fra år til år. Om vi får et varmt år i år er jeg sikker på at de allerede «vet» hvor mye vann de kommer til å trenge å trekke fra bakken. I denne bransjen ser vi på klimaendringene fra et botanisk perspektiv og et jordperspektiv, sier han.

– Naturlige forhold med gress, planter og trær hjelper hele vinmarken med skygge. Plante- og trerøtter i bakken samler også mer vann i flere lag ned i bakken, og gjør jorda fuktig.

Bakken trenger med andre ord å få puste og leve mer selvstendig. Garberoglio forteller at 2022 var et rekordvarmt år på familiegården. I etterkant av dette har de sett enda nærmere på det naturlige forsvaret plantene har, og hvordan de selv klarer å trekke til seg vannet de trenger, om forholdene ligger til rette for det.

– I ekstremvarme trekker for eksempel bladene seg sammen for å forhindre fuktighetstap, sier Garberoglio.

Vann og vin

På grunn av de mer kontrollerte fuktighetsforholdene i bakken, har det vist seg at produksjon av naturlig og økologisk vin tåler tørke bedre enn vanlig.

– På grunn av klimaendringene trimmer vi også plantene våre annerledes. Allerede på vinterstid trimmer vi plantene ut ifra hvordan vi tror plantene best vil vokse seg til når våren og sommeren kommer. Slik blir ikke greinene ikke blir for tykke. For tykke greiner krever mye vann og næringsstoffer, forklarer Garberoglio, og sammenligner:

– En stor plantekropp blir som en kroppsbygger som trenger mer protein. Å trimme om plantene vil sørge for en jevnere spredning av greiner, som igjen fører til en jevnere spredning av vann fra jorda ut i plantene. Slik kan man kontrollere bladene som skaper skygge. Dette går allikevel på bekostning av mengden druer som produseres, påpeker han.

Druene får hvile i bladenes skygge. FOTO: Privat

Sukkerholdig drikke

Matteo Garberoglio gir instrukser i vinkjelleren. FOTO: Privat

EUs markedsanalyse viser at hvit-, sprudle- og rosévin øker i popularitet i forhold til rødvin, som står for mesteparten av konsumtapet. Gjennomsnittsprosenten i promille på rødvin har også gått opp, i strid med hva markedet higer etter.

Skal man klare å produsere mindre alkoholholdig vin, gjelder det å holde tunga rett i munnen.

– En ting man kan gjøre er å høste druene tidligere. Da får man lavere sukkerinnhold og høyere syre, forklarer Jørgen Ljøstad.

Gjør man dette risikerer man imidlertid at en god del av særpreget vinen får av å henge lenger på greinene. Ljøstad sier det er flere ting vinprodusentene kan gjøre med dette.

– Hvis man skal plante en ny vinmark i dag, kan man plante den mot nord, øst eller vest. Slik unngår man at plantene eksponeres for steikende sol hele dagen lang. Da blir det for varmt, sier han.

Solen senker seg over vingården i San Marzano Oliveto, Piemonte, og plantene får hvile i skyggen. FOTO: Privat

Vind og flammer

Også Ljøstad mener varmen i Sør-Europa begynner å bli voldsom for vinbransjen, og i likhet med Garberoglio har han tro på mer norsk vin i fremtiden.

– Det er flere vinmarker rundt om i Norge i dag. En god venn av meg på Sicilia ringte meg for tre år siden og sa han ville kjøpe vingård i Norge. «Nå orker jeg ikke mer», sa han til meg, etter en veldig varm sommer.

Han har allikevel ikke troen på at bransjen går nedenom og hjem helt enda.

– Andre klimarelaterte katastrofer som skogbrann truer vinbønder som alle andre. Jeg kjenner for eksempel en vinprodusent i Corbières i Sør-Frankrike som nylig mistet nesten alt de hadde på grunn av brann og høye temperaturer.

Han viser til en rekke branner som fant sted i Frankrike tidligere i sommer, blant annet omtalt av Le Monde. Enkelte områder i Spania opplevde så mye som 46 varmegrader. Og sommeren er ennå ikke over.

– Ting har endret seg, det merker vi jo her også. Første gang jeg jobbet på Salina, en øy nordøst for Sicilia, hadde man på seg genser. Ikke et eneste hus på øya hadde aircondition. I dag er det sinnssykt mye varmere, mener Ljøstad.

– Flere italienere spør oss: «hvorfor i all verden er dere her når dere kan være i Norge?»