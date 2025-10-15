Det ble slik NAF og Elbilforeningen fryktet. Regjeringen foreslår å fjerne insentivene for kjøp av elbil i 2027. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mandag meldte TV 2 at regjeringen vil senke innslagspunktet for moms på nye elbiler til 300.000 kroner. Da statsbudsjettet ble presentert onsdag, kom bekreftelsen.

I budsjettet kommer det også fram at regjeringen foreslår å fjerne momsfritaket helt fra 2027, slik Nettavisen rapporterte tirsdag kveld.

Forslagene møtes med krass kritikk fra NAF og Norsk elbilforening.

– Vi mener at dette går altfor fort. Det er en senking av fradraget som har skjedd uten at det har blitt varslet i tide. Her er det mange bilister som vil få seg en skikkelig avgiftssmell dersom dette blir stående.

Det sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard, til Dagsavisen.

Pressesjef i NAF, Ingunn Handagard. FOTO: NAF

Hun får støtte av generalsekretæren i Norsk elbilforening, Christina Bu.

– Vi er overrasket og sjokkert over hvor mye de øker avgiftene, og hvor raskt de skal gjøre det. Om bare litt over et år kan de aller fleste elbiler få 125.000 kroner i økte avgifter. Det er veldig mye og et større hopp enn vi noen gang har fått på fossilbilene, sier Bu.



Hun mener konsekvensene ikke bare rammer bilkjøperne, men også Norges klimaambisjoner.

– Nå er det altfor mye, altfor fort. Full moms om litt over et år, det er veldig, veldig raskt. Politikerne har brukt lang tid på å bygge denne elbilsuksessen vi har. Måten de nå planlegger nedtrappingen er helt useriøs. Dette er forferdelig dårlig klimapolitikk.

Men ikke alle er enige med elbilforeningen. Jonathan Parr er analysesjef i bruktbilforhandleren Rebil og mener bekymringen er grunnløs.

– Endringen har lite å si for elbilsatsingen. Fossilbiler har fortsatt avgifter som elbiler helt eller delvis slipper. Blant dem er engangsavgiften, som regjeringen nå skrur opp for fossilbiler. Samtidig er elbiler på et historisk billigsalg etter flere år med prispress. Elbilforeningen overdriver, sier han i en uttalelse til Dagsavisen.

Regjeringen: Tiden er moden

– Har du bil på bestilling kan den bli 50.000 kroner dyrere over natta, påpeker Handagard i NAF.

Etter regjeringens vurdering er tiden moden for å fase ut elbilfordelene i merverdiavgiftssystemet, heter det i statsbudsjettet for 2026.

«Vi bør ikke ha et system som subsidierer kjøp av personbiler fremfor annet forbruk. I 2026 foreslås det å redusere innslagspunktet for merverdiavgift ved kjøp av elbil til 300 000 kroner, og det varsles at merverdiavgiftsfordelene ved kjøp av ny elbil fjernes helt fra 2027», står det videre.



Finansminister Jens Stoltenberg la fram statsbudsjettet i Stortinget onsdag formiddag. FOTO: Lise Åserud / NTB

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) understreket elbilfordelenes rolle i statens økonomiske politikk de siste tiårene da han presenterte statsbudsjettet på Stortinget.



– Elbilfordelene er en vesentlig årsak til at vi siden 2001 innførte handlingsregelen har brukt om lag en tredjedel av uttaket av pensjonsfondet på å finansiere lavere skatter og avgifter.



Finansministeren påpekte at målet om at alle nye personbiler i Norge skal være elektriske er nådd i praksis. Elbiler utgjør rundt 95 prosent av nybilsalget i Norge.

For at det fortsatt skal være mer attraktivt å velge elbil, foreslår regjeringen å øke engangsavgiften og CO2-avgiften, forklarte Stoltenberg.

– Blir veldig mye dyrere



– Det er veldig uvisst hva som vil skje når det nå pekes på at hele momsfradraget kan bli borte. Elbilfordelene har vært en suksess og nesten hele nybilsalget utslippsfritt og utslippene fra bilparken går kraftig nedover år for år, påpeker Handgard i NAF.



– Er det risiko for at elbilsalget kan stupe?



– Den aller største risikoen er at det blir veldig mye dyrere å være bilist nesten uansett hva man kjører, for det skal samtidig bli dyrere å kjøpe fossile biler. Man skal også få opp veibruksavgiften på diesel, svarer hun og fortsetter:



– Det blir ikke bare dyrere å eie dieselbiler, det blir også mye dyrere å bytte ut den bilen med en elbil. Dette er to tiltak som vi er veldig kritiske til.



Også Bu peker på at norske bilforbrukere kommer til å merke prisforskjellen.

– Det kommer til å svi i folks lommebøker. Det er elbiler folk kjøper nå, og dette kommer til å gå utover prisen både på nye og brukte biler. Det kommer til å øke restverdien på bruktbilene kraftig også.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. FOTO: Fredrik Varfjell / NTB

– Forstår du noen av regjeringens argumenter for å trappe ned fordelene?

– Vi mener også at det skal komme full moms på elbiler, slik det er på andre varer. Men det må skje gradvis og forsiktig. Vi hadde forventet at det neste steget var ned til 400.000, og det ville vært naturlig for å se hvordan det hadde fungert, svarer Bu.