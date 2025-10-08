Vil stanse rekruttering av barn til kriminelle nettverk: – En kynisme vi sjokkeres av

To 13-åringer er blant de siktede etter granateksplosjonen i Pilestredet i Oslo 23. september. Politiet tror barna ble rekruttert av det svenske Foxtrot-nettverket via sosiale medier. Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

– Vi synes jo det er svært alvorlig at barn blir rekruttert av disse kriminelle miljøene til voldsoppdrag. Og det er jo en kynisme her som vi alle lar oss sjokkere av, sier direktør Hege Nilssen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til NTB.

I møtet med direktørene i Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet skal Bufdir-sjefen både diskutere hva barnevernet må jobbe med selv, og hvordan de kan jobbe sammen med andre etater for å få bukt med problemet.

Bakteppet for møtet er flere hendelser de siste ukene der blant annet unge gutter i 13-årsalderen har deltatt i alvorlig kriminalitet.

Politiet tror barna fikk oppdragene på bestilling fra det svenske Foxtrot-nettverket gjennom sosiale medier.

– Barnevernsbarn mer utsatt

– Vi vet at våre barn i barnevernsinstitusjoner kan være mer utsatt for rekruttering. Da er det viktig for oss at våre ansatte får kunnskap om hvordan rekruttering skjer og hvilke faresignaler de må være oppmerksomme på, sier Nilssen.

Hun sier at problematikken med barn som rekrutteres til kriminelle nettverk, må ses på som et samfunnsproblem.

Fra før leder Bufdir det såkalte Etatssamarbeidet. Der jobber direktører fra ulike direktorater og etater på tvers av departementene med tiltak for utsatte barn og unge.

Bufdir-sjefen håper nå å styrke dette samarbeidet framover.

– Veldig mange av disse barna kommer til oss i etterkant av å ha begått alvorlige handlinger. Vi er opptatt av at vi skal kunne gi dem et tilbud som bidrar til at de kan mestre livene sine. Og det må vi gjøre i et samarbeid på tvers av både politi, helse, skole og Kriminalomsorgen, sier hun.

– Skolemiljøet er viktig

Et viktig sted for å fange opp om barn er sårbare for å lokkes inn i kriminalitet er skolen, mener Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

– Opplever du utenforskap eller er i ferd med å falle ut av skolen, er du mye nærmere til å kunne bli plukket opp av kriminelle nettverk. Derfor er skolemiljøet veldig viktig, sier han til NTB.

I møtet hos politidirektøren med helsedirektøren og Bufdir-sjefen skal Rosenkvist ta opp viktigheten av fellesskolen.

Der er alle innom, og Udir-sjefen mener at det viktigste skolen bidrar med når det gjelder rekruttering av sårbare barn til kriminelle nettverk, er forebygging. Det handler om å legge til rette for et godt skolemiljø, sier han.

Følger med på fravær

Et konkret eksempel på hva skolen kan følge med på, er fravær, sier Udir-sjefen.

– At elever får et bekymringsfullt fravær kan bety veldig mange forskjellige ting, men som regel er det en første indikasjon på at noe er galt. Fravær betyr jo selvfølgelig ikke at elevene rekrutteres av kriminelle nettverk, men da er vårt råd at skolen tar tak i dette raskt, for da finner du ofte også ut årsaker og kan begynne å løse problemer mens barna ennå er små.

Men skolen må jobbe med andre instanser i samfunnet for å lykkes med forebyggingen, understreker Rosenkvist.

– Det vil jo oppstå problemer som skolen ikke kan løse alene, og da trenger eleven et lag rundt seg. Da snakker vi om politi, barnevern, helsetjenester og Nav. Og fra Utdanningsdirektoratets side synes vi at det er veldig viktig at disse ulike aktørene er best mulig koordinert.

Direktør i Bufdir, Hege Nilssen, vil finne løsninger med andre direktorater for å stanse rekruttering av barn til kriminelle nettverk. Ole Berg-Rusten / NTB