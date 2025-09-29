Vil jobbe sammen mot utenforskap for å hindre radikalisering og hatkrim
I et Oslobudsjett fullt av kutt får Antirasistisk Senter nesten doblet midlene for sin Rådgivningstjeneste.
Byråd Julianne Ferskaug og daglig leder av Antirasistisk Senter Umar Ashraf møtes til oppfølging av dialogmøtet etter drapet på Kampen.
Foto: Sarah Bjørneboe Abdel-Fadil
– Det har vært mye uro og bekymringer i befolkningen etter drapet på Tamima, sier Umar Ashraf, daglig leder i Antirasistisk Senter.
Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var på jobb på en institusjon i på Kampen i Oslo. 18-åringen som er siktet for drapet, er også siktet for brudd på terrorbestemmelsen.
I etterkant av drapet på Tamima inviterte byrådet og ordføreren i Oslo til et dialog-møte med representanter for flerkulturelle minoriteter og muslimer på Rådhuset. Blant de deltakende var organisasjonen Antirasistisk Senter.