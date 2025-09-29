Vil jobbe sammen mot utenforskap for å hindre radikalisering og hatkrim

Byråd Julianne Ferskaug og daglig leder av Antirasistisk Senter Umar Ashraf møtes til oppfølging av dialogmøtet etter drapet på Kampen. Foto: Sarah Bjørneboe Abdel-Fadil

– Det har vært mye uro og bekymringer i befolkningen etter drapet på Tamima, sier Umar Ashraf, daglig leder i Antirasistisk Senter.

Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var på jobb på en institusjon i på Kampen i Oslo. 18-åringen som er siktet for drapet, er også siktet for brudd på terrorbestemmelsen.

I etterkant av drapet på Tamima inviterte byrådet og ordføreren i Oslo til et dialog-møte med representanter for flerkulturelle minoriteter og muslimer på Rådhuset. Blant de deltakende var organisasjonen Antirasistisk Senter.