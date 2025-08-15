Vil ikke fordømme Benjamin Netanyahu

På oppløpssiden til valget har Israels krigføring og blokade av Gaza-stripen blitt et større tema. KrF-leder Dag-Inge Ulstein mener Hamas «kalkulerer med sivil lidelse» og vil ikke fordømme Benjamin Netanyahu.

– Vi ønsker virkelig at det skal få en slutt, ikke minst de sivile lidelsene. Men Israel sitt behov for å få beseire Hamas og sikre frihet i Israel, det er jo legitimt, sier Dag-Inge Ulstein (KrF).

Andreas Lindvåg Politisk journalist, Vårt Land
Publisert Sist oppdatert

Bilder av utmagrede barn og avsløringer om Oljefondets investeringer i omstridte israelske selskaper satt Israels krigføring og blokade av Gaza på dagsorden igjen i valgkampen.

Mandag var Oljefondets investeringer i Israel tema i NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka, etter Aftenpostens og FriFagbevegelses avsløringer.

