– Vi ønsker virkelig at det skal få en slutt, ikke minst de sivile lidelsene. Men Israel sitt behov for å få beseire Hamas og sikre frihet i Israel, det er jo legitimt, sier Dag-Inge Ulstein (KrF). FOTO: Ole Berg-Rusten/NTB

Bilder av utmagrede barn og avsløringer om Oljefondets investeringer i omstridte israelske selskaper satt Israels krigføring og blokade av Gaza på dagsorden igjen i valgkampen.

Mandag var Oljefondets investeringer i Israel tema i NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka, etter Aftenpostens og FriFagbevegelses avsløringer.