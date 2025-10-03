Vil gå etter Putins «juvel»: – Vi må ødelegge den

Russland og president Vladimir Putin annekterte den ukrainske Krim-halvøya i 2014. I 2022 gikk russerne til fullskala invasjon av Ukraina. Foto: Alexander Kazakov / AFP / NTB

– Vi må ødelegge Kertsjbroen, for det er som et monument for Vladimir Putins ego.

Det sier Storbritannias tidligere forsvarsminister Ben Wallace, ifølge The Guardian. Også medier som svenske Expressen, The Mirror og russiske RT International har omtalt saken.

Den 18 kilometer lange Kertsjbroen ble ferdigstilt i 2019. Inntil kysten langs Azovhavet ble okkupert i 2022, var broen den eneste forbindelsen mellom Russland og Krim utenom ferje, ifølge NTB.

Kart over Krim-halvøya. Den strategisk viktige Kertsjbroen ses i øst. (Nyhetsgrafikk (GN/NTB))

Ben Wallace, som på et tidspunkt var en kandidat til å etterfølge Jens Stoltenberg som Natos generalsekretær , kom med uttalelsen på en sikkerhetskonferanse i polske Warszawa nylig.

Annonse

– Hvis man leser Putins tale fra 2014, ser man at han sammenligner Krim med Det hellige berget . Vi må hjelpe Ukraina med å bygge opp sine langtrekkende kapasiteter, slik at landet får muligheten til å gjøre Krim strategisk ubrukelig. Vi må «kvele» Krim, mener Wallace.

Ben Wallace var britisk forsvarsminister i perioden 2019-2023. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

– For hvis Krim blir ubeboelig eller ikke-funksjonelt, kommer Putin til å skjønne at han har noe å tape.

Den svenske oberstløytnanten Joakim Paasikivi, som er ekspert i krigsvitenskap, har tidligere omtalt Krim som juvelen i Putins «tsar-krone».

– Kan undergrave Ukrainas stilling



Annonse

Kertsjbroen er en viktig forsyningslinje for russiske styrker i Ukraina og har både vei- og jernbaneforbindelse. Det har vært en rekke angrep på broen fra ukrainsk side i løpet av krigen siden 2022, som også Dagsavisen har omtalt, men den er så langt ikke blitt ødelagt.

Kertsjbroen over til Krim. Foto: AP / NTB

Den ukrainske analytikeren Maksym Beznosiuk reagerer på utspillet fra Wallace.

Maksym Beznosiuk. Pressefoto: Wilfried Martens Centre for European Studies

– Det er ganske overraskende. Mine tanker er som følger: Krim er sentralt for Russlands evne til å utøve makt i Svartehavet. Å gjøre det mulig for Ukraina å angripe forankret militær infrastruktur som marinebaser, flyplasser og logistikk-knutepunkter kan redusere denne trusselen, innleder han i en e-post til Dagsavisen.

Ben Wallaces retorikk om å gjøre Krim-halvøya «ubeboelig», er imidlertid farlig, mener analytikeren.

Annonse

– Politikk og operasjoner bør utformes med tanke på å svekke militære mål, minimere sivile skader og overholde folkeretten. Ellers risikerer aggressiv retorikk og handlinger å undergrave Ukrainas politiske og moralske stilling i en tid der det fortsatt er svært problematisk å skulle få tilbake Krim, gitt dagens situasjon på slagmarken, tilføyer Beznosiuk.

«Ydmykende» for Russland



– Siden starten av 2024 har Ukraina truffet en rekke store mål på halvøya, og dette er mål som spiller en viktig militærstrategisk rolle for Russland på Krim. Det inkluderer angrep på russiske flybaser, radarstasjoner og forsvarsinstallasjoner som skal beskytte mot luftangrep, het det i en analyse fra den amerikanske tankesmia Atlantic Council i fjor høst.

Analysen slo fast at de ukrainske angrepene på Krim var blitt «en stor ydmykelse» for Russland.

Annonse

Som konsekvens av de ukrainske angrepene, flyttet Russland noen forsvarssystemer bort fra nordvestlige Krim og ned til Kertsjbroen i øst.

Kertsjbroen i brann etter et ukrainsk angrep i 2022. Foto: AP / NTB

– Militærstrategisk har Krim om noe blitt litt mindre viktig. Men identitetsmessig er situasjonen en annen. Vladimir Putin og Kreml har sagt at Krim har en spesiell plass i russisk historie og i ortodoksien, sa UiO-professor Pål Kolstø til Dagsavisen i fjor.

– Krim-halvøya er en uatskillelig del av Den russiske føderasjonen, både de jure og de facto. Erklæringen av Krims uavhengighet og inkludering i Den russiske føderasjonen var i fullt samsvar med folkeretten, har Putins talsmann Dmitrij Peskov tidligere uttalt til det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Russlands annektering av Krim Under påskudd av militærøvelse sendte Putin spesialstyrker til Krim-halvøya i mars 2014, og kort tid etter ble regjeringskontorene og det lokale parlamentet inntatt av soldater uten uniform. En prorussisk politiker ble innsatt som «statsminister».

En svært omdiskutert folkeavstemning 16. mars 2014 endte med flertall for gjenforening med Russland, og 18. mars erklærte Putin-regimet Krim som en del av Russland. Norge var et av mange land som fordømte dette, med henvisning til at det var i strid med folkeretten, ifølge nyhetsbyrået.

En ukrainsk folkestudie fra 2001 viste at 58 prosent av befolkningen på Krim var etnisk russisk, 24 prosent etnisk ukrainsk og 12 prosent muslimske krimtatarer. (Kilde: NTB)

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!